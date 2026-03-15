Sada Cruzeiro vence e amplia liderança na Superliga masculina de vôlei

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Oppenkoski foi o maior pontuador da partida. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

O Sada Cruzeiro derrotou o Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/15 e 25/20, em jogo disputado na noite de sábado (14), no Ginásio do Riacho, em Contagem, e conquistou sua 16ª vitória em 19 partidas na Superliga masculina.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 50 pontos e segue na liderança, cinco à frente do vice-líder Vôlei Renata (SP).

O oposto Oppenkoski foi o maior pontuador do confronto, com 16 acertos, incluindo quatro pontos de bloqueio. Ele faturou o troféu VivaVôlei de melhor em quadra.

Já o ponteiro Wilian Doardo marcou 13 vezes, com 71% de aproveitamento no ataque. O central Otávio fez 10 pontos, sendo quatro de bloqueio e teve eficiência de 75% no ataque.

— Acho que a gente veio de uma semana intensa, ao mesmo tempo frustrante. Claro que a gente sente a perda de dois títulos (Sul-Americano e Copa Brasil), isso é inegável, machuca, dói. Mas temos a oportunidade de buscar uma Superliga. Estamos bem na competição, em primeiro lugar, com uma boa vantagem. Então precisamos manter isso e pensar na primeira colocação para chegar bem aos playoffs — disse o levantador Matheus Brasília.

Vôlei Renata bate Praia Clube e consolida segunda posição

Time de Campinas chegou aos 45 pontos. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

Em Campinas, o Vôlei Renata manteve o embalo das conquistas do Sul-Americano e da Copa Brasil e derrotou o Praia Clube (MG), por 3 a 0 (25/23, 25/17 e 25/20), e se isolou na vice-liderança.

A equipe paulista tem 45 pontos, seis à frente do time mineiro, que está em terceiro.

O oposto argentino Bruno Lima foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu VivaVôlei.

— Foi muito bom. Voltar a jogar em casa agora, depois do título da Copa do Brasil. Estamos muito felizes de ter conquistado títulos com esse projeto, a gente também aproveita para desfrutar disso, dessa energia. Ainda falta muito, achamos que o caminho é longo ainda. Tem dois jogos para nós ficarmos o mais alto possível na tabela, depois começa o play-off, que é a parte mais linda do torneio — disse Bruno, que marcou 15 pontos.

Outros destaques da vitória do Vôlei Renata foram o ponteiro Adriano, com 13, sendo dois em saques. Mauricio Borges anotou seis, mas manteve alto índice de passe, com mais 62% de bolas positivas na mão do levantador Bruninho.

Minas vence e garante o quarto lugar

Minas virou jogo em Monte Carmelo. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

O Minas Tênis Clube se consolidou na quarta posição ao vencer o Monte Carmelo (MG), fora de casa, de virada, parciais de 22/25, 21/25, 26/24, 25/19 e 15/12.

Com a vitória, a equipe de Belo Horizonte chegou a 37 pontos e, matematicamente, garantiu a quarta posição, mas ainda podendo chegar ao terceiro lugar.

O central Michel Saraiva anotou 13 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida.

— Dedico o Troféu Viva Vôlei para todo o nosso grupo, que tem sido resiliente ao longo de toda a temporada e, mais uma vez, lutou até o fim em busca da vitória — disse Michel.

Para conquistar sua vitória, o Minas ainda contou com boas atuações do oposto Samuel, com 17 pontos, e o ponteiro Léo Lukas que contribuiu com 10 pontos.



