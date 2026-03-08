Sada Cruzeiro e Vôlei Renata são os finalistas da Copa Brasil masculina de vôlei

Sada Cruzeiro (E) e Vôlei Renata (D) repetirão final do Sul-Americano. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei Renata (SP) vão decidir o título da Copa Brasil masculina de vôlei, no domingo (8), às 20h30min, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR). A partida terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV.

O jogo será um reedição da decisão do Campeonato Sul-Americano, vencido pelo time paulista há uma semana.

Bruninho comanda vitória do Vôlei Renata

Bruninho prepara ataque para Judson. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

Nas semifinais deste sábado (7), o Vôlei Renata despachou o Goiás Vôlei (GO) por 3 a 0, parciais de 25/19, 25/21 e 25/18. Esta será a quarta vez que a equipe de Campinas vai decidir a competição — foi vice em 2015, 2016 e 2022.

O levantador Bruninho levou o troféu Viva Vôlei, como o melhor jogador em quadra. O principal pontuador do Vôlei Renata e do jogo foi o central Judson, com 13 acertos (nove de ataque e quatro de bloqueio).

Sada Cruzeiro em busca do nono título

Lucão liderou Sada Cruzeiro. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

Campeão de oito das 13 edições do torneio, o Sada Cruzeiro venceu o clássico mineiro contra o Praia Clube por 3 a 0 (28/26, 25/19 e 25/17) e vai tentar o troféu perdido em 2025, quando perdeu nas quartas de final.

O central Lucão, que completou 40 anos na sexta-feira (6), foi eleito o melhor em quadra e garantiu mais um troféu Viva Vôlei para sua coleção.

Quem mais pontuou foi o ponteiro Douglas Souza, que marcou 12 vezes no ataque e uma no bloqueio. Ele foi seguido pelo oposto Oppenkoski, com 12, e por Lucão, que também fez 12, sendo o único a pontuar nos três fundamentos (5 de ataque, 5 de saque e 2 de bloqueio).



