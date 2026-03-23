Sabalenka vence Zheng e vai às quartas de final do WTA 1000 de Miami

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual campeã, avançou às quartas de final do WTA 1000 de Miami após uma partida tranquila contra a chinesa Qinwen Zheng a quem derrotou com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.
Sabalenka é a primeira tenista da WTA a se classificar para as quartas de final tanto em Indian Wells quanto em Miami pelo segundo ano consecutivo desde a suíça Martina Hingis, em 2001.
A número 1 do mundo segue correndo atrás do 'Sunshine Double', um feito bastante raro, que consiste na conquista de títulos consecutivos em Indian Wells e Miami, os dois torneios norte-americanos que se sucedem no calendário.
Apenas quatro mulheres conseguiram essa façanha: Steffi Graf (em 1994 e novamente em 1996), Kim Clijsters (em 2005), Victoria Azarenka (em 2016) e Iga Swiatek (em 2022).
Sabalenka vai enfrentar na próxima fase a americana Hailey Baptiste (atual 45ª do ranking), que eliminou a letã Jelena Ostapenko (nº 25) vencendo por por 6-3 e 6-4.
- Gauff também avança -
Também nesta segunda-feira, a tenista local Coco Gauff garantiu sua vaga entre as oito melhores ao derrotar a romena Sorana Cirstea em três sets (6-4, 3-6 e 6-2).
"Acho que, no geral, o que mais me orgulha é ter me mantido mentalmente conectada à partida", disse Gauff. "À medida que o jogo avançava, consegui elevar meu nível".
Após esta vitória, a número 4 do mundo alcançou esta fase em todos os torneios da categoria WTA 1000, segundo o Tennis Channel.
Pouco antes, a prodígio canadense Victoria Mboko derrotou a russa Mirra Andreeva por 7-6 (7/4), 4-6 e 6-0, em um confronto de estrelas em ascensão.
Mboko, de 19 anos, atropelou a adversária de 18 anos, sua parceira de duplas em Miami, em um terceiro set no qual a russa sentiu um desconforto no quadril.
A tcheca Karolina Muchova venceu com facilidade a filipina Alexandra Eala, por 6-0 e 6-2 em apenas uma hora.
Outra das favoritas, a cazaque Elena Rybakina, encerra a jornada na sessão noturna, enfrentando a surpreendente Talia Gibson.
A australiana, que chegou às quartas de final em Indian Wells, já derrotou cinco jogadoras do top 20 ao longo dos torneios na Califórnia e em Miami.
--- Resultados das oitavas de final do WTA 1000 de Miami:
- Simples feminino:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Zheng Qinwen (CHN/N.23) 6-3, 6-4
Hailey Baptiste (EUA) x Jelena Ostapenko (LAT/N.25) 6-3, 6-4
Jessica Pegula (EUA/N.5) x Jaqueline Cristian (ROM/N.34) 6-4, 6-1
Coco Gauff (EUA/N.4) x Sorana Cirstea (ROM) 6-4, 3-6, 6-2
Victoria Mboko (CAN/N.10) x Mirra Andreeva (RUS/N.8) 7-6 (7/4), 4-6, 6-0
Karolina Muchova (CZE/N.13) x Alexandra Eala (PHI/N.31) 6-0, 6-2
* AFP