Sabalenka vence Rybakina em Miami e está a um passo do 'Sunshine Double'

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a cazaque Elena Rybakina nesta quinta-feira (26) e avançou para a final do WTA 1000 de Miami pelo segundo ano consecutivo, onde tentará defender seu título contra a norte-americana Coco Gauff.

Sabalenka, número 1 do ranking mundial da WTA, superou Rybakina (atual número 2) com parciais de 6-4 e 6-3, uma vitória mais contundente do que aquela que obteve diante da tenista cazaque na final de Indian Wells, em 15 de março.

Com esses dois triunfos, Sabalenka se vinga da dolorosa derrota que Rybakina lhe impôs no final de janeiro, na final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Após superar esse primeiro objetivo da temporada, a bielorrussa poderá se redimir no sábado ao completar o 'Sunshine Double', o prestigioso feito de conquistar títulos consecutivos em Indian Wells e Miami.

Apenas quatro jogadoras alcançaram esse marco, sendo a mais recente Iga Swiatek, em 2022.

Sabalenka tem o vento totalmente a seu favor em seu 'reduto' de Miami, a cidade onde reside há alguns anos e em cujas quadras rápidas acumulou 11 vitórias consecutivas sem perder um único set.

Nesta quinta-feira, ela reafirmou seu domínio contra Rybakina, a única jogadora que lançou alguma sombra sobre ela neste início de temporada.

Ao contrário do que ocorreu em Indian Wells, onde reagiu após perder o primeiro set para vencer no tie-break do set decisivo, Sabalenka controlou esta revanche, superando Rybakina em sua maior especialidade: o saque.

A número um do mundo conquistou quatro quebras de serviço, duas em cada set, ao mesmo tempo em que disparou nove aces, em comparação aos dois de sua adversária.

"Acho que fiz tudo certo", comentou Sabalenka. "Ela jogou muito bem, mas sinto que a levei ao limite absoluto, e estou orgulhosa desta vitória".

À sua espera na final de sábado estará Coco Gauff, que cresceu perto de Miami, contra quem ela mantém um retrospecto equilibrado de vitórias em seus 12 confrontos anteriores.

"Haverá muitas trocas de bola, muita emoção, muita agressividade e muita diversão", previu a bielorrussa, que foi derrotada por Gauff em seu último encontro em uma final, na última edição de Roland Garros.

"Vai ser uma batalha, e estou superempolgada para enfrentá-la novamente em mais uma final", afirmou.