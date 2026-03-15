Sabalenka vence Rybakina de virada e conquista seu 1º título de Indian Wells

Aryna Sabalenka comemora título em Indian Wells CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em sua terceira participação na final, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou seu primeiro título do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), ao derrotar a cazaque Elena Rybakina no tie-break decisivo.

A número 1 do mundo vingou sua derrota anterior para Rybakina com uma vitória de virada, em que salvou um match point antes de vencer com parciais de 3-6, 6-3 e 7-6 (8/6).

Sabalenka deu o troco em Rybakina pelas derrotas sofridas na final de Indian Wells de 2023 e na decisão do Aberto da Austrália, em janeiro passado.

A bielorrussa, conhecida por suas inúmeras finais decepcionantes, conseguiu desta vez controlar suas emoções e superar o tênis frio de Rybakina, que a levou ao segundo lugar no ranking da WTA.

Pela primeira vez em mais de uma década, as duas tenistas mais bem ranqueadas do mundo se enfrentaram pelo troféu de Indian Wells, um dos torneios mais prestigiosos fora dos Grand Slams.

Sabalenka enfrentou uma pressão imensa, não apenas para triunfar pela primeira vez no Coachella Valley, após suas derrotas em 2023 e no ano passado contra Mirra Andreeva, mas também para reafirmar seu domínio no circuito.

A tenista bielorrussa cedeu o primeiro set para Rybakina, de 26 anos, e chegou a estar perdendo por uma quebra de serviço no segundo set, antes de reagir e assumir a vantagem no placar no terceiro.

Vencendo por 5-4, Sabalenka não conseguiu fechar a partida com seu saque, mas no tiebreak, manteve a calma para salvar o match point de Rybakina e conquistar um dos poucos torneios em quadra dura que faltavam em sua galeria.

As últimas dez campeãs do WTA 1000 de Indian Wells

2026: Aryna Sabalenka (BLR)

2025: Mirra Andreeva (RUS)

2024: Iga Swiatek (POL)

2023: Elena Rybakina (CAZ)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Paula Badosa (ESP)

2020: cancelado devido à pandemia de coronavírus

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Elena Vesnina (RUS)

2016: Victoria Azarenka (BLR)

As tenistas mais vencedoras da história do torneio

Dois títulos