Sabalenka vence Gauff e é bicampeã do WTA 1000 de Miami

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a americana Coco Gauff neste sábado (28) e conquistou o WTA 1000 de Miami pelo segundo ano consecutivo, completando assim a dobradinha de títulos conhecida como 'Sunshine Double'.
Sabalenka é a primeira jogadora a se sagrar campeã em sequência nos torneios de Indian Wells e de Miami desde que Iga Swiatek realizou esse feito em 2022.
A número 1 do mundo alcançou esse triunfo ao derrotar Gauff, atual 4ª colocada do ranking, por 6-2, 4-6 e 6-3 na final.
Ela é a quinta jogadora a conquistar o 'Sunshine Double' americano, após Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).
A americana, que jogou diante de sua torcida, foi a única tenista a arrancar um set de Sabalenka durante a campanha vitoriosa desta última em Miami nos últimos dois anos.
Gauff, fazendo sua primeira aparição na final de seu torneio em casa, levou a partida para o tie-break, mas, no fim, não teve respostas para o tênis avassalador que Sabalenka vem exibindo nesta temporada.
A bielorrussa de 27 anos consolidou seu domínio no circuito com um início de ano praticamente perfeito. Com suas vitórias em Brisbane, Indian Wells e Miami, ela ampliou sua galeria de troféus para 24 títulos.
Em 2026, seu retrospecto contabiliza 23 vitórias e uma única - porém muito dolorosa - derrota na final do Aberto da Austrálian, o primeiro Grand Slam do ano.
Neste sábado, a bielorrussa conquistou seu 11º troféu WTA 1000, empatando com Swiatek na segunda colocação da lista histórica dessa categoria, com ambas atrás dos 13 títulos detidos pela norte-americana Serena Williams.
Na final masculina, neste domingo, o italiano Jannik Sinner vai enfrentar o tcheco Jiri Lehecka.
--- As dez últimas campeãs do WTA 1000 de Miami:
2026: Aryna Sabalenka (BLR)
2025: Aryna Sabalenka (BLR)
2024: Danielle Collins (EUA)
2023: Petra Kvitova (CZE)
2022: Iga Swiatek (POL)
2021: Ashleigh Barty (AUS)
2020: Torneio cancelado devido à pandemia de covid
2019: Ashleigh Barty (AUS)
2018: Sloane Stephens (EUA)
2017: Johanna Konta (GBR)
2016: Victoria Azarenka (BLR)
--- As tenistas com mais títulos do torneio:
8 títulos - Serena Williams (EUA, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)
5 títulos - Steffi Graf (ALE, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996)
