Sabalenka joga desconcentrada, mas derrota chinesa e vai às quartas de final em Miami

Bielorrussa confirmou favoritismo. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A bielorrussa Aryna Sabalenka não teve grandes problemas para se classificar para as quartas de final do Miami Open. Nesta segunda-feira (23), a número 1 do mundo passou pela chinesa Qinwen Zheng, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 25 minutos de jogo.

Sabalenka começou muito bem o jogo e logo obteve duas quebras, abrindo o placar para 5/1. Desconcentrou na hora de fechar o set e viu Zheng, dona de uma ótimo saque, conseguir uma quebra e manter seu serviço. Com isso, a bielorrussa se impôs e conseguiu fechar a primeira parcial em 6/3, em 45 minutos.

O panorama seguiu semelhante no segundo set. Zheng tentou tudo no primeiro saque, mas não teve tanto êxito. Sabalenka seguiu sem ritmo, mas mesmo assim conseguiu manter seu saque. Até mesmo no oitavo game, quando chegou a estar perdendo por 0/40, mas ainda assim con seguiu manter o serviço para fechar na sequência em 6/4.

Gauff e Pegula vançam

A estadunidense Coco Gauff, quarta do ranking mundial, atingiu sua melhor campanha em Miami, cidade onde mora, ao obter vaga nas quartas de final, após derrotar a romena Sorana Cirstea, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.