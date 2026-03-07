Sabalenka estreia em Indian Wells com vitória; Zverev também avança

A bielorrussa Aryna Sabalenka iniciou com vitória nesta sexta-feira (6) sua nova campanha em Indian Wells, nos Estados Unidos, um dos torneios que ela ainda não conquistou na carreira e onde o alemão Alexander Zverev também avançou sem dificuldades.
Em mais uma tarde de muito vento no deserto californiano, Sabalenka derrotou a japonesa Himeno Sakatsume com parciais de 6/4 e 6/2 em uma partida da segunda rodada.
A número 1 do mundo pareceu desconfortável na quadra, especialmente no primeiro set contra Sakatsume (136ª do ranking da WTA), que vinha do qualifying.
No primeiro set, Sabalenka só conseguiu quebrar o saque da tenista asiática no primeiro game, mas no segundo, encontrou um caminho mais claro para chegar à vitória em 70 minutos e também desfrutou do momento feliz fora da quadra.
Seu noivo, o empresário brasileiro Georgios Frangulis, comemorou o triunfo na tribuna vestindo uma camiseta do astro do basquete Giannis Antetokounmpo.
Na entrevista após o jogo na quadra, Sabalenka exibiu o anel de noivado com o qual Frangulis a pediu em casamento no início da semana.
— Como eu poderia dizer não a este anel?. Georgios sabia que eu diria sim, não importa o tamanho do anel — brincou a bielorrussa.
Além do casamento iminente, Sabalenka também quer comemorar a conquista de um dos títulos que tem lhe escapado nas quadras duras.
A número 1 do mundo perdeu a final no ano passado para a jovem russa Mirra Andreeva e, em 2023, também foi derrotada em outra decisão, para a cazaque Elena Rybakina.
Sua próxima adversária será a romena Jaqueline Cristian ou a australiana Maya Joint.
Zverev vence Berrettini
No masculino, Alexander Zverev, número quatro do mundo, foi o primeiro dos principais favoritos a entrar em quadra.
O alemão avançou sem dificuldades, derrotando o italiano Matteo Berrettini por 6/3 e 6/4.
Zverev não enfrentou nenhum break point e quebrou o saque de Berrettini uma vez em cada set para selar a vitória em apenas 71 minutos.
É um início encorajador para o alemão, que perdeu em sua estreia neste torneio no ano passado e nunca passou das quartas de final.
— Estou feliz com a partida. Acho que ele é um adversário difícil, especialmente para mim, porque ele me venceu nas duas últimas vezes. Estou muito feliz com esta vitória tranquila —disse Zverev à imprensa.
Ainda nesta sexta-feira, o italiano Jannik Sinner, número dois do ranking da ATP, enfrenta o tcheco Dalibor Svrcina, em seu retorno a Indian Wells após um ano de ausência.
O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, os outros favoritos, farão suas estreias no sábado contra o búlgaro Grigor Dimitrov e o polonês Kamil Majchrzak, respectivamente.
No mesmo dia, o brasileiro João Fonseca, que em sua estreia na quarta-feira venceu o belga Raphael Collignon, vai enfrentar o russo Karen Khachanov.
Resultados desta sexta-feira do Torneio de Indian Wells:
Simples feminino - 2ª rodada
- Aryna Sabalenka (BLR) 2 x 0 Himeno Sakatsume (JPN) 6/4, 6/2
- Victoria Mboko (CAN) 2 x 0 Kimberly Birrell (AUS) 6/4, 7/6 (7/5)
- Anna Kalinskaya (RUS) 2 x 0 Zeynep Sönmez (TUR) 6/4, 7/6 (7/4)
- Emma Raducanu (GBR) 2 x 0Anastasia Zakharova (RUS) 6/1, 6/3
- Sorana Cirstea (ROM) 2 x 0 Diana Shnaider (RUS) 6/2, 7/6 (7/0)
- Linda Nosková (CZE) 2 x 0 Jessica Bouzas (ESP) 6/3, 6/3
- Talia Gibson (AUS) 2 x 0 Ekaterina Alexandrova (RUS) 6/3, 7/5
- Clara Tauson (DIN) 2 x 0 Yulia Putintseva (CAZ) 7/6 (11/9), 6/2
- Ajla Tomljanovic (AUS) 2 x 0 Wang Xinyu (CHN) 6/3, 6/1
Simples masculino - 2ª rodada
- Marton Fucsovics (HUN) 2 x 0 Lorenzo Musetti (ITA) 7/5, 6/1
- Arthur Fils (FRA) 2 x 0 Dino Prizmic (CRO) 6/2, 3/2 (abandono)
- Flavio Cobolli (ITA) 2 x 1 Miomir Kecmanovic (SRB) 3/6, 6/3, 6/4
- Alexander Zverev (ALE) 2 x 0 Matteo Berrettini (ITA) 6/3, 6/4
- Ben Shelton (EUA) 2 x 1 Reilly Opelka (EUA) 6/7 (3/7), 7/6 (7/4), 6/3
- Learner Tien (EUA) 2 x 0 Adam Walton (AUS) 7/6 (7/3), 7/6 (10/8)
* AFP