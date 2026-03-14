Sabalenka e Rybakina voltam a se enfrentar na final de Indian Wells

A decisão do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, será joagda entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, e a cazaque Elena Rybakina, terceira colocada.
Esta será a 16ª partida entre elas e a terceira final seguida, após o WTA Finals de 2025 e o Australian Open de 2026, ambos vencidos pela tenista do Cazaquistão. O jogo acontecerá no domingo (15) às 15h (de Brasília).
Semifinais
Na primeira semifinal da sexta-feira (13), Sabalenka precisou de uma hora e 28 minutos para vencer a tcheca Linda Nosková, 13ª do mundo, por 6/3 e 6/4.
Vice-campeã do torneio em 2023, quando perdeu para Rybakina, e 2025, após ser derrotada pela russa Mirra Andreeva, a bielorrusa busca uma conquista inédita.
Já na segunda semifinal, Rybakina e Svitolina realizaram um tira-teima. Foi o sétimo confronto entre elas e antes da partida, cada jogadora havia vencido três vezes.
O set inicial foi equilibrado, com a ucraniana conseguindo a primeira quebra em 2-0, mas logo depois a cazaque reagiu e devolveu o break em 1-2 e, na reta final da parcial coseguiu mais um break em 6-5, encaminhando a vitória por 7/5.
No segundo set, Rybakina conseguiu duas quebras e abriu 3-0. A cazaque chegou a sacar para o jogo em 5-2, mas foi quebrada por Svitolina, que logo depois encostou em 4-5.
Mas Rybakina mostrou porque vai assumir a vice-liderança do ranking da WTA, após o torneio na California, e fechou em 6 a 4, após uma hora e 46 minutos de confronto.