Sabalenka vence Baptiste e vai reencontrar Rybakina na semifinal em Miami

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Sabalenka busca manter confortável liderança no ranking. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Quase duas semanas após decidirem em Indian Wells, Aryna Sabalenka, líder do ranking, e Elena Rybakina, atual número 2 do mundo, voltam a se encontrar no circuito mundial. Ambas avançaram à semifinal do WTA 1000 de Miami com dificuldades nesta quarta-feira e se encaram em uma das semifinais desta quinta. A outra terá a estadunidense Coco Gauff e a tcheca Karolina Muchova.

Sabalenka tem retrospecto favorável no duelo, com nove vitórias e sete derrotas, mas perde em decisões por 3 a 2. Como dominam o ranking, farão a última semifinal na temporada, pois a partir dos próximos torneios, caso mantenham suas posições, já estarão em lados opostos da chave.

Para se garantir na semifinal, a bielorrussa precisou suar diante de uma empolgada estadunidense Hailey Baptiste, que vendeu caro a derrota, parciais de 6/4 em um primeiro set bastante sofrido para a favorita, e novo 6/4 com a tenista local sentindo a pressão na hora decisiva.

A líder do ranking iniciou sua partida diante da Hailey Baptiste levando um susto ao ficar atrás por 15 a 40. Se safou. Mas sofria com o saque. Em contrapartida, a rival servia com tranquilidade e o equilíbrio permaneceu até 5 a 4, quando Sabalenka quebrou e fechou após dupla falta da oponente.

A segunda parcial também começou com Sabalenka servindo e, desta vez, com mais tranquilidade. O problema seguia em segurar o ímpeto de Baptiste em seus serviços. A derrota no set não a desestabilizou.

Diante de uma tenista agressiva, a número 1 do mundo inovou e se deu bem investindo nas curtas. E dominava a parcial, sempre caminhando na frente à espera de um erro de Hailey Baptiste. A estadunidense permitiu um break point no sexto game e a melhor do mundo não desperdiçou.

Na hora de embalar e ficar perto da vitória, Sabalenka acabou desperdiçando o saque e saiu de quadra para breve descanso com cara de poucos amigos. Ficou indignada com tantos erros no serviço. E ainda permitiu o 4 a 4.

'Irritada', a líder do ranking confirmou seu saque na marra. Com chance de fechar, viu Baptiste cometer três duplas faltas seguidas e ficar com 0 a 40. Sabalenka foi à rede e não finalizou no primeiro match point. Com winner, não desperdiçou a segunda chance para um duplo 6/4.