Sabalenka e Rybakina confirmam grande fase e vão decidir o título em Indian Wells

A belarussa Aryna Sabalenka e a Casaque Elena Rybakina são as principais tenistas da atualidade e confirmaram a grande fase ao se classificarem, nesta sexta-feira, para a final do WTA 1000 de Indian Wells. O duelo vai ser uma reedição de 2023, vencida pela atleta do Casaquistão, que também saiu vencedora este ano na final do Australian Open. Será a quinta final delas e Sabalenka só venceu uma vez.

Vice em 2023 e 2025, Sabalenka passou pela checa Linda Noskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, enquanto Rybakina eliminou a ucraniana Elina Svitolina também em sets diretos: 7/5 e 6/4. Será o 16º confronto entre Sabalenka e Rybakina, com a belarussa somando oito vitórias e sete derrotas.

Com a campanha vitoriosa em Indian Wells, Rybakina vai aparecer em segundo lugar no ranking da WTA, atrás somente da belarussa.