Sinner vence francês e bate recorde em Miami

Sinner é o número 2 do mundo. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O italiano Jannik Sinner confirmou favoritismo, nesta segunda-feira (23), no Miami Open. O número 2 do ranking passou pelo francês Corentin Moutet (6/1 e 6/4) e garantiu vaga nas oitavas de final, além do recorde de sets seguidos vencidos (26) em torneios de Masters 1000.

Com um saque espetacular, Sinner não deu chances para Moutet e fechou o primeiro set em 26 minutos, com direito a um lob sensacional.

Moutet veio melhor para o segundo set, mais agressivo e rápido. O francês equilibrou a disputa e até devolveu um belíssimo lob. Os dois mantiveram os serviços até o quinto game quando Sinner conseguiu a quebra e abriu 3/2.

O jogo ficou disputado, com vários lances de categoria de ambos os lados. Sem quebras, Sinner confirmou o saque no décimo game para fechar o jogo em 6/4, em uma hora e 11 minutos de jogo.

Atual campeão é eliminado

Tiafoe eliminou atual campeão. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Campeão ano passado, ao derrotar Nova Djokovic na final, o tcheco Jakub Mensik foi eliminado pelo estadunidense Frances Tiafoe, em duelo bastante equilibrado: 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (13/11).

Já o alemão Alexander Zverev, derrotou o croata Marin Cilic, em um jogo bastante disputado, com vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.