Sabalenka comemora vitória no WTA de Indian Wells: Vou lembrar disso para o resto da vida

A belarussa Aryna Sabalenka conseguiu o primeiro título de sua carreira do WTA 1000 de Indian Wells neste domingo (15), após derrotar a casaque Elena Rybakina. Após um jogo emocionante nos Estados Unidos, a tenista celebrou a conquista do torneio e exaltou o momento na vida profissional e pessoal.

"Obrigado ao meu time, tenho muito orgulho de vocês. Obrigado ao meu noivo. Que semana. Adotei um cachorrinho, fiquei noiva e ganhei um título. Vou me lembrar disso para o resto da vida".

O duelo entre Sabalenka e Rybakina já ocorreu em várias outras oportunidades. No final de janeiro, as competidoras se enfrentaram na decisão do Australian Open, que teve vitória da atleta do Casaquistão. O mesmo ocorreu no WTA Finals em Riad, em novembro do ano passado, quando novamente a belarussa acabou sendo superada pela adversária.

Na edição do WTA 1000 de Indian Wells de 2023, a atleta casaque derrotou a atual líder do ranking. Somando todas as finais, Rybakina ganhou três vezes e perdeu duas contra Sabalenka. Neste mês, as atletas podem se encontrar novamente no Miami Open, que começa no dia 17 e termina em 29 de março.