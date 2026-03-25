Rybakina vence Pegula mais uma vez e vai à semifinal do WTA 1000 de Miami

A cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA 1000 de Miami com mais uma vitória sobre a estadunidense Jessica Pegula, quinta do ranking, nesta quarta-feira (25), por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos.
A tenista de 26 anos já havia vencido Pegula na semifinal do Aberto da Austrália, em janeiro, e nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, há duas semanas.
Duas vezes vice-campeã em Miami (2023 e 2024), Rybakina pode reencontrar na semifinal a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, sua algoz na final de Indian Wells.
Sabalenka entra em quadra também nesta quarta-feira, contra a americana Hailey Baptiste (45ª). A outra semifinal já está definida, entre a tcheca Karolina Muchová (14ª) e a americana Coco Gauff (4ª).