Russell lidera dobradinha da Mercedes na classificação sprint do GP da China

O líder do Mundial de Fórmula 1, o britânico George Russell, marcou nesta sexta-feira (13) a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio da China, liderando a dobradinha da Mercedes à frente do italiano Kimi Antonelli.
Russell marcou o tempo de 1:31.520 no Circuito Internacional de Xangai, com 0.289s de vantagem sobre Antonelli, enquanto o campeão do ano passado, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.
Norris vai dividir a segunda fila com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari), vencedor da corrida sprint na China em 2025, que marcou o quarto tempo.
"O carro teve um desempenho maravilhoso", disse Russell, que lidera o campeonato após vencer a primeira corrida da temporada, o GP da Austrália, no último fim de semana.
"Depois de Melbourne, sabíamos que tínhamos um carro realmente bom. O motor está rendendo muito bem. E hoje foi um verdadeiro prazer pilotar, então estou feliz", acrescentou o piloto da Mercedes.
O quinto colocado foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), que vai largar ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em sexto.
Entre as principais equipes, a Red Bull teve o pior dia. O holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, terminou em oitavo - 1.734s segundo atrás de Russell -, enquanto o jovem francês Isack Hadjar foi o décimo, mais de 2 segundos mais lento que o líder.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que fez uma grande corrida na Austrália terminando na nona colocação, marcou o 14ª tempo.
A largada da corrida sprint do GP da China está marcada para 0h deste sábado (horário de Brasília).
--- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1:
1ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
4ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
5ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
6ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
7ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
9ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
10ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
11ª fila:
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
* AFP