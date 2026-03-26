Ronaldinho recebe homenagem em clube da Capital; veja fotos

Nesta quarta-feira (25), Ronaldinho Gaúcho marcou presença na sede Alto Petrópolis do Grêmio Náutico União para receber uma homenagem. Um quadro com uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo craque foi inaugurado no Restaurante do Tênis.

A peça, que foi doada pelo associado e conselheiro Claudio Nunes, passou a integrar a galeria de itens já expostos no local, que reúne lembranças de nomes do esporte. O ambiente já conta com camisetas assinadas por atletas como Emanuel Rego, medalhista olímpico e mundial do vôlei de praia, e Thiago Alves, medalhista olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Londres 2012.