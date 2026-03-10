Roger Machado é anunciado como técnico do São Paulo 

Roger Machado assina com o SPFC até o final de 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

O São Paulo anunciou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação de Roger Machado como novo técnico. Durante a manhã, o profissional havia desembarcado no aeroporto da capital e confirmado as negociações.

O treinador assinou com o Tricolor até o fim de 2026. Ele chega a São Paulo para substituir Hernán Crespo, demitido na última segunda (9).

Além de Roger, os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes também foram contratados pelo SPFC.

Na tarde desta terça, o novo treinador terá seu primeiro treino à frente da equipe. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (12), às 20h, quando enfrentará a Chapecoense no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Veja o anúncio da contratação de Roger