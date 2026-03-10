Roger Machado chega a São Paulo para assinar com novo clube

Último trabalho de Roger Machado foi no Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Roger Machado terá um novo desafio na carreira. Após a demissão de Hernán Crespo, o gaúcho assumirá o São Paulo na sequência da temporada. Na manhã desta terça-feira (10), ele desembarcou na capital paulista para assinar com o novo clube.

Em entrevista à ESPN, Roger Machado confirmou o acerto e falou que será uma grande oportunidade. Atualmente, o São Paulo é o vice-líder do Brasileirão.

— Sensação de muita felicidade, muita alegria. Sei que é um desafio muito grande. Eu sei o tamanho do São Paulo e estou muito motivado com essa oportunidade para fazer um grande trabalho — disse à ESPN.

O treinador deve ser anunciado nesta terça-feira (10). A expectativa é de que ele comande o primeiro treino ao longo da tarde. A equipe paulista volta a campo nesta quinta-feira (12), às 20h, quando enfrentará a Chapecoense no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

Retorno

Roger Machado está livre no mercado desde setembro de 2025, quando foi demitido do Inter após perder o Gre-Nal 448.