Roger Machado assume São Paulo confiante em bom futebol e títulos: "Construir algo que marque"

Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

Roger Machado chegou ao São Paulo sob prestígio dos dirigentes e com olhares de desconfiança dos torcedores. Ciente que precisa dar uma resposta rápida às arquibancadas, o substituto de Hernán Crespo adotou um discurso bastante otimista para escrever positivamente seu nome na história do clube.

— Estive como atleta muitas vezes no Morumbi e sei da dificuldade de jogar aqui com o torcedor enchendo a casa. E vamos manter essa tradição — disse o técnico.

— Sei que tenho de conquistar a confiança (do torcedor), mas nunca foi diferente e ele vai me abraçar — disse, convicto.

O treinador afirmou que tem planos ambiciosos até o fim do ano. Conquistar taças importantes faz parte das ideias de Roger Machado para deixar sua assinatura no clube do Morumbi. E essa ambição foi passada ao elenco no primeiro papo, ao longo da tarde desta terça-feira:

— Minha primeira fala com os atletas foi justamente para que tenham o dever de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos. Um clube grande precisa sempre olhar para o primeiro lugar e encontrei atletas muito disponíveis e sedentos de aprendizado que os leve a grandes vitórias. Percebi isso no olhar, no aceno da cabeça. Vamos construir algo que nos marque, que nos projete na história.

O técnico tricolor estreia no comando da equipe na quinta-feira (12), diante da Chapecoense, no Canindé, pelo Brasileirão, e pretende já começar a dar mostras de como espera ver o São Paulo competindo.

— Não me sinto à vontade (para falar do trabalho do Crespo), mas para recuperar o previsto no início do ano e recuperar a confiança, precisamos de muito trabalho. Na vida, alguns chegam mais prestigiados, outros menos, mas todos vão conquistar com trabalho e resultado — advertiu.

— E a validação do trabalho é o jogo. Gosto de prestígio e da validação interna do meu trabalho. Externamente, isso vem com os resultados, ora acontecem mais rápido, ora menos, com a forma que a equipe se identifique em campo. Me enxergo na forma de o time jogar e que o torcedor se identifique com prazer de ir em campo para ver seu time vencer.

Planos para o campo

Apesar de evitar comparações com Crespo, Roger Machado explicou que tem pensamentos distintos do argentino, a começar pela escalação com três zagueiros, da qual não é simpatizante.

— Futebol se vence de várias formas e taticamente, estruturalmente, tenho concepções diferentes do Crespo. Ele tinha preferência muitas vezes em jogar com linha de três, também gosto, mas atuo predominante com dois zagueiros — falou.

— Vou propor atividades por maior pressão na bola e em espaços muito curtos. Vou defender no modelo do Crespo, mas isso não significa que o São Paulo está fazendo uma troca de seis por meia dúzia. Na construção, você coloca sua assinatura e os trabalhos acabam se mostrando diferentes. Olho meus colegas treinadores e sem saber quem está na beira do campo, sei que a equipe é formada por seus princípios. E vou deixar (o time) com minha assinatura.

Sobre o elenco tricolor, a avaliação do grupo foi positiva por Roger Machado. Ele revelou já ter trabalhado com alguns jogadores.