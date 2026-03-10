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Substituto de Crespo

Roger Machado assume São Paulo confiante em bom futebol e títulos: "Construir algo que marque"

Ex-técnico de Grêmio e Inter comandou o primeiro treino no tricolor paulista nesta terça-feira (10) 

Estadão Conteúdo

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