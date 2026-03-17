Rodrigo Caio explica saída do Flamengo após demissão de Filipe Luís: 'A palavra é uma só'

Rodrigo Caio decidiu encerrar sua passagem pelo Flamengo logo após a saída de Filipe Luís do comando técnico. Em participação no podcast de Diego Ribas, o ex-defensor abriu o jogo sobre os bastidores da decisão.

Mais do que uma mudança profissional, a escolha teve como base um acordo pessoal firmado no momento em que aceitou integrar a comissão técnica rubro-negra, função na qual atuava diretamente na organização de jogadas de bola parada e análise de adversários.

"Eu cheguei com o Filipe. Ele me liga junto com o Flamengo para aceitar, fazer uma análise e ver que eu podia ajudar. Eu tive duas conversas. Com o Filipe eu disse: 'você é um amigo, um irmão, independente da nossa amizade, se eu não estiver entregando, seja sempre direto. Vou sair e a amizade continua'. E falei a mesma coisa para o Boto: 'a partir do momento que eu fizer alguma coisa que não esteja agradando ou no nível do Flamengo, quero que olhe no meu olho e me fale. Se eu tiver que sair, eu saio em paz'", afirmou.

O ex-jogador reiterou que sua permanência no clube estava diretamente ligada ao projeto liderado por Filipe Luís, o que tornou sua saída uma consequência natural após a mudança no comando.

"Eu falei para o Filipe: 'estou indo por você e também pelo Flamengo, que é um clube que eu amo. Mas você me ligou, pediu minha ajuda com a bola parada. A partir do momento que você sair, eu saio junto'. Isso sempre foi algo muito claro. A gente vive em um mundo em que a palavra não vale muito para muitas pessoas. Me deixa triste. O contrato vale, o papel assinado vale, mas a palavra não", completou.

Mesmo diante da possibilidade de continuidade, Rodrigo Caio optou por seguir o que considera inegociável em sua trajetória. "Eu liguei para o presidente para agradecer. Disse a ele o quanto sou grato por ter aberto as portas do Flamengo novamente para mim. Quando cheguei ele me recebeu, disse do prazer e satisfação em me contratar. Isso me deixa muito feliz pela história que tenho no Flamengo e, não só pelos títulos, mas pelo respeito, trabalho e pela dedicação", disse.

"Ele (Bap) me convidou para permanecer, disse que o pensamento era ter uma comissão permanente no clube. Eu agradeci, porque é uma honra muito grande, mas expliquei que a palavra é uma só. Disse: 'não posso, vai contra meus princípios. É inegociável. Agradeço do fundo do meu coração, mas saio com o Filipe'. Ele deixou as portas abertas. É um clube que eu amo."

A saída do treinador aconteceu no início de março, logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu o Flamengo na final do Carioca, em meio a um cenário de pressão por resultados. A equipe rubro-negra perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Lanús, em pleno Maracanã. No início de fevereiro, o time foi derrotado pelo Corinthians, em Brasília, na decisão da Supercopa Rei.