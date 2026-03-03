River Plate anuncia Eduardo Coudet como novo técnico

O River Plate já tem um substituto para Marcelo Gallardo: Eduardo "Chacho" Coudet foi anunciado nesta terça-feira (3) como novo técnico do clube.

A contratação de Coudet era muito aguardada depois que o próprio representante do treinador admitiu na última sexta-feira que as negociações haviam começado.

"Está confirmado e amanhã [quarta-feira] faremos o anúncio oficial", disse Stefano Di Carlo, presidente do River Plate, em entrevista à ESPN.

O treinador, que no Brasil teve passagens por Internacional e Atlético-MG, estava desde dezembro de 2024 à frente do Alavés, da Espanha. Ele se despediu dos agora ex-comandados na segunda-feira, segundo a imprensa.

Coudet vai assumir o cargo deixado na última quinta-feira por Gallardo, o técnico mais vitorioso da história do River Plate, com 14 títulos, mas sem conquistas em sua decepcionante segunda passagem pelo clube.

Sua estreia será no dia 12 de março, quando o River visita o Huracán pela 10ª rodada do Campeonato Argentino.