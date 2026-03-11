Resultados da Champions League: confira os placares dos jogos de ida das oitavas

Olise marcou duas vezes na goleada do Bayern de Munique. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Os jogos de ida das oitavas de final da Champions League ocorreram nesta semana, com algumas equipes encaminhando a classificação às quartas de final, enquanto outros confrontos terminaram abertos. As partidas da volta serão realizadas na terça-feira (17) e quarta (18).

Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Bodo, PSG e Real Madrid conseguiram bons resultados e somente uma tragédia tira a vaga deles.

Arsenal e Barcelona empataram fora de casa e jogarão em casa precisando apenas de uma vitória simples. O Liverpool perdeu, mas tem boas chances de definir no seu estádio.

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