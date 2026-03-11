Resultados da Champions League: confira os placares dos jogos de ida das oitavas

Os jogos de ida das oitavas de final da Champions League ocorreram nesta semana, com algumas equipes encaminhando a classificação às quartas de final, enquanto outros confrontos terminaram abertos. As partidas da volta serão realizadas na terça-feira (17) e quarta (18).
Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Bodo, PSG e Real Madrid conseguiram bons resultados e somente uma tragédia tira a vaga deles.
Arsenal e Barcelona empataram fora de casa e jogarão em casa precisando apenas de uma vitória simples. O Liverpool perdeu, mas tem boas chances de definir no seu estádio.
Veja os resultados dos jogos de ida da Champions League
- Galatasaray 1x0 Liverpool
- Atalanta 1x6 Bayern de Munique
- Atlético de Madrid 5x2 Tottenham
- Newcastle 1x1 Barcelona
- Bayer Leverkusen 1x1 Arsenal
- Bodo/Glimt 3x0 Sporting
- PSG 5x2 Chelsea
- Real Madrid 3x0 Manchester City