República Tcheca vence Dinamarca nos pênaltis e se garante na Copa de 2026

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Michal Sadilek converteu a cobrança que garantiu a vitória dos tchecos. MICHAL CIZEK / AFP

A República Tcheca derrotou a Dinamarca em casa nesta terça-feira (31) nos pênaltis (3 a 1, após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos) na final de sua repescagem das Eliminatórias europeias em Praga, garantindo assim a vaga na Copa do Mundo de 2026, 20 anos após sua primeira participação.

Depois de ter vencido a Irlanda também nos pênaltis na semifinal da repescagem na última quinta-feira, os tchecos participarão do Mundial, jogando em um grupo acessível ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e México.

Em uma noite fria em Praga, Pavel Sulc abriu o placar para os tchecos com um belo voleio no ângulo, aos três minutos de jogo, após a defesa dinamarquesa afastar um escanteio em sua direção.

A Dinamarca empatou aos 27 do segundo tempo, com uma cobrança de falta de Mikkel Damsgaard que encontrou na área Joachim Andersen, que desviou de cabeça.

Na prorrogação, aos 10 minutos, o capitão tcheco Krejci colocou os anfitriões novamente à frente no placar ao aproveitar uma bola ajeitada por Soucek em um tumulto na pequena área, após um cruzamento de Vladimir Coufal. Seu chute foi desviado para o fundo da rede pelo zagueiro dinamarquês Alexander Bah.

Mas a Dinamarca empatou mais uma vez, ao seis do segundo tempo, quando Kasper Hogh, que havia começado no banco de reservas, cabeceou para o gol um escanteio cobrado por Eriksen, apenas seis minutos depois de entrar em campo.

Nas semifinais da repescagem na semana passada, os tchecos haviam vencido a Irlanda nos pênaltis, enquanto a Dinamarca passou com facilidade pela Macedônia do Norte, vencendo por 4 a 0.

Sadilek carimba o passaporte

Mas na noite desta terça-feira os dinamarqueses tiveram dificuldade para furar a retranca da seleção tcheca, que se fechou atrás logo após abrir o placar, se defendendo com dez homens.

Rasmus Hojlund teve seu chute rasteiro afastado pelo goleiro tcheco Matej Kovar, que também desviou a cobrança de falta com efeito de Gustav Isaksen para cima do travessão.

Os anfitriões representavam uma ameaça nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Lukas Provod desviou rente à trave direita.

O restante da partida seguiu a mesma tônica: a Dinamarca pressionava, mas errava o alvo ou parava nas mãos de Kovar, enquanto os anfitriões frequentemente recorriam a afastar a bola de qualquer maneira.

Nas penalidades, Christian Eriksen foi o único dinamarquês a converter a sua cobrança, enquanto Rasmus Hojlund acertou o travessão, Anders Dreyer teve seu chute defendido por Matej Kovar e Mathias Jensen mandou por cima do travessão.

Da seleção tcheca, Tomas Chory e Tomas Soucek marcaram e Ladislav Krejci esbarrou na defesa de Mads Hermansen. Michal Sadilek converteu a sua cobrança e deu início à festa tcheca.