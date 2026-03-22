Renato revela estratégia para vencer o Grêmio; veja o que disse o treinador

Em um reencontro com peso simbólico para o Grêmio, Renato Portaluppi levou a melhor sobre o antigo clube e resumiu a vitória do Vasco por 2 a 1, neste domingo (22), em São Januário, sob uma lógica simples: resultado em primeiro lugar. Pela oitava rodada do Brasileirão, o time carioca venceu com gols de Cuiabano e David, enquanto Carlos Vinícius descontou para os gaúchos.

Na coletiva, Renato deixou claro que a atuação foi pensada menos para agradar e mais para pontuar.

— Eu acho que, acima de tudo, o futebol é resultado. Não adianta você jogar bonito, ter 70% de posse de bola e perder o jogo. Claro que eu quero que o meu time jogue bem, fique com a bola para não sofrer tanto e que vença a partida. Mas, se tiver que escolher, eu prefiro sempre os três pontos — afirma.

A leitura do treinador foi de que o Vasco fez um jogo maduro, mesmo após dar ao Grêmio a chance de voltar para a partida. Renato avaliou que sua equipe entrou mais concentrada do que em atuações anteriores, abriu 2 a 0 e até poderia ter ampliado, mas reconheceu a falha que recolocou o adversário na disputa. Ainda assim, sustentou que o triunfo foi justo.

— Fizemos dois gols, poderíamos ter feito o terceiro, mas aí, infelizmente, nós falhamos e colocamos o Grêmio novamente na partida, quando nós tomamos o gol. (...) Eu acho que, pelo que o Vasco jogou, mereceu a vitória — destaca.

O técnico também explicou que as mudanças no segundo tempo foram feitas para conter a pressão gremista e fazer o time sofrer menos no fim. Na visão dele, o cenário da partida pedia menos ousadia e mais controle.

— Tem horas que você precisa também fechar a casinha. Não adianta você ter três, quatro atacantes e, de repente, o que está acontecendo no jogo, você tem que ter a leitura do jogo para ver onde o teu time está sofrendo — relata Renato.

Ao detalhar a estratégia, Renato citou as entradas de Rojas e França como parte desse plano. Segundo ele, a ideia era ter jogadores capazes de segurar mais a bola e atacar os espaços que o Grêmio deixaria ao se lançar à frente.

— Procurei fazer com que o nosso time sofresse menos, principalmente no final do jogo, e ficasse com a bola. O Grêmio estava na cara que ia por tudo ou nada, ia arriscar, mas praticamente o Grêmio teve só no finalzinho do jogo uma grande oportunidade. Soubemos sofrer, mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu mais uma vitória.