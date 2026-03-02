As negociações entre Vasco e Renato Portaluppi continuam, mesmo após uma primeira recusa do treinador. Conforme o ge.globo, inicialmente, o ídolo do Grêmio, livre no mercado, considerou os valores abaixo do esperado, e a diretoria do time carioca decidiu preparar uma nova oferta, com aumento salarial.
A expectativa é de que a situação seja definida até esta terça-feira (3), já que o clube tem urgência para anunciar um novo técnico. Ainda segundo o ge, Renato pediu um salário semelhante ao que recebia no Fluminense. Inicialmente, a cúpula vascaína avaliou o valor como acima do que o clube pretendia pagar. Mesmo com a diferença, há confiança de que as partes cheguem a um acordo.
Desde a saída de Fernando Diniz, que deixou o cargo depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, Renato é o principal nome na lista vascaína e tem boa aceitação interna.
O presidente Pedrinho comunicou ao estafe do técnico que fará uma nova investida após reunião realizada nesta segunda. Em um primeiro contato, Renato se mostrou aberto a negociar. Vale lembrar que o ex-treinador gremista já comandou o clube carioca em duas passagens: de 2005 a 2007 e em 2008.
Enquanto tratava com Renato, o Vasco também buscou informações sobre estrangeiros e demonstrou interesse em Artur Jorge e Marcelo Gallardo, mas não houve avanço.
