Renato Portaluppi encaminha acerto com clube do Rio de Janeiro

Renato Portaluppi está de volta ao trabalho. Após idas e vindas na negociação, o técnico de 63 anos encaminhou o acerto para comandar o Vasco. A informação foi divulgada pelo ge.globo.
Será a terceira passagem de Renato pelo clube carioca. Após comandar a equipe em 2005 e em 2006, o treinador também trabalhou em São Januário em 2008.
Sem aceitar outros convites feitos nos últimos meses, o treinador está de volta ao mercado. Após deixar o Grêmio no final de 2024, Renato voltou a trabalhar quando assumiu o Fluminense em abril de 2025.
O principal feito do técnico na equipe carioca foi ter levado o clube para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes e garantiu vaga na mesma fase da Copa do Brasil. Mas após a eliminação para o Lanús, na Copa Sul-Americana, pediu demissão.