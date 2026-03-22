Remo quebra jejum de 32 anos e derruba o Bahia, último invicto do Brasileirão, por 4 a 1

O Remo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, quebrando um jejum de 32 anos ao golear por 4 a 1, de virada, o Bahia, neste domingo, no Mangueirão, em Belém (PA), pela oitava rodada. O time baiano era o único invicto do Brasileirão.

Na sua volta à elite nacional, o time paraense não vencia um jogo desde 1994. No dia 27 de novembro daquele ano bateu o Náutico por 2 a 0. O resultado foi muito importante, porém, ainda insuficiente para livrar o time do rebaixamento. Com seis pontos, ocupa a 18ª posição. O Bahia, que vinha com grande performance e com 77% de aproveitamento, não teve uma boa atuação. Mas ainda segue entre os primeiros colocados, com 14 pontos, temporariamente, na quarta posição.

Com o Remo pressionado, o Bahia mostrou mais tranquilidade e dominou as ações nos primeiros minutos. Mas o time da casa, aos poucos, ganhou confiança e passou a explorar bem a velocidade nos contragolpes. O jogo ficou franco.

O Bahia se deu melhor e abriu o placar, aos 32 minutos, quando Everaldo aproveitou o cruzamento que veio do lado direito, subiu bem e testou firme de cabeça. O Remo não se abateu e foi em busca do empate, exigindo duas boas defesas do goleiro Ronaldo, que sofreu uma luxação no cotovelo nos minutos finais. João Paulo entrou em seu lugar e não conseguiu segurar o chute forte de Vitor Bueno, que deixou tudo igual aos 53 minutos.

Se o primeiro tempo foi movimentado, o segundo começou a todo vapor. O Remo marcou o gol da virada logo aos três minutos. Yago Pikachu, do lado direito, fez o cruzamento na área para o desvio de Zé Ricardo e grande defesa de João Paulo. Mas o rebote ficou para Gabriel Taliari, sozinho, só completar para as redes.

O Bahia teve a chance de empatar com Luciano Juba cobrando pênalti, sofrido por Erick Pulga, deslocado por Patrick. Na cobrança, Marcelo Rangel caiu do lado direito e espalmou a bola, evitando o gol, aos 11 minutos.

No minuto seguinte, o castigo: o terceiro gol remista. Vitor Bueno enganou dois marcadores com um toque por cobertura e deixou Gabriel Taliari na frente do goleiro. Ele bateu cruzado e saiu para comemorar: 3 a 1, aos 12.

Depois disso, o técnico Rogério Ceni tentou melhorar o Bahia com várias substituições, mas sem sucesso. O Remo controlou o jogo e ampliou o placar aos 37 minutos com Jajá, que completou de chapa o cruzamento do lado esquerdo de Alef Manga. Tudo liquidado.

FICHA TÉCNICA

REMO 4 X 1 BAHIA

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Tchamba; Zé Ricardo (Picco), Patrick (José Welison), Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga e Gabriel Taliari (Jajá). Técnico: Léo Condé.

BAHIA - Ronaldo (João Paulo); Román Gomez, Gabriel Xavier (David Martins), Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Michel Araújo) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor); Cristian Olivera (Ademir), Everaldo e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Everaldo, aos 32, e Vitor Bueno, aos 53 minutos do primeiro tempo. Gabriel Taliari, aos 3, e aos 12, e Jajá, aos 37 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marllon e Zé Ricardo (REM). Rodrigo Nestor (BAH).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.