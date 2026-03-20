Relembre 7 lesões graves que marcaram o futebol mundial

Marlon sofreu lesão em jogo na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O lateral Marlon passou por um drama na noite de quinta-feira (19). O jogador do Grêmio sofreu uma grave fratura na perna direita. O período de recuperação é estimado em cinco meses.

Outras lesões chocaram o mundo do futebol. Abaixo, Zero Hora relembra sete casos marcantes.

Ronaldo (Inter de Milão)

Ronaldo voltou para ser campeão do mundo. Mauro Vieira / Agencia RBS

O que era para ser um retorno triunfal virou em trama e, depois, se tornou em uma das maiores voltas do futebol mundial. Em 12 de abril de 2000, Ronaldo voltava aos gramados cinco meses depois de uma cirurgia no joelho.

Clube do brasileiro, a Inter de Milão enfrentava a Lazio no Olímpico de Roma, pela Supercopa da Itália. Ronaldo pedalou na entrada da área e caiu no chão. A dor era palpável. Durante o drible, o tendão patelar do joelho direito rompeu-se totalmente.

A recuperação durou um ano e três meses. Na volta, sofreu com problemas musculares. Seu retorno definitivo, em maio, coincidiu com a queda de rendimento da Inter de Milão e a perda do Campeonato Italiano.

Convocado para Copa, Ronaldo foi um dos destaques do Brasil na conquista do Penta. Voltou a ser eleito o melhor jogador do mundo.

Luciano Sánchez (Argentinos Juniors)

Zagueiro não disputou mais partidas oficiais. Argentinos Juniors / Divulgação

Marcelo, então lateral do Fluminense, não conteve as lágrimas. Sem querer, ele pisou na perna do zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, em jogo da Libertadores. Era agosto de 2023. O defensor sofreu uma luxação completa do joelho esquerdo. A articulação foi reconstruída.

— É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos — explicou o médico do clube argentino Alejandro Roncoroni, na ocasião.

Foram quase dois anos de recuperação. Sánchez retornou aos gramados apenas em maio de 2025, em partida amistosa. Porém, não há registro dele em campo em partidas oficiais depois da lesão.

Djibril Cissé (França)

Cissé em jogo pelos veteranos do Liverpool. Oli SCARFF / AFP

O sonho do atacante Djibril Cissé de disputar a Copa do Mundo de 2006 terminou poucos dias antes do início do torneio. Em um amistoso contra a China, ele sofreu uma pancada na perda direita e fraturou a perna, em uma cena chocante.

Dois anos antes, ele havia sofrido a mesma fratura, mas na perna esquerda. Cissè perdeu a Copa, mas voltou a jogar normalmente. Se aposentou em 2018 pelo Yverdon, da Suíça. Atualmente, é DJ e tem Tcheba como seu nome artístico.

Eduardo da Silva (Arsenal)

Eduardo da Silva perdeu a Eurocopa devido a uma fratura exposta. Ian Kington / AFP

Outro caso em que as imagens chocam, em que o osso vira um

"L". O lance aconteceu em 23 de fevereiro de 2008. O brasileiro naturalizado croata sofreu uma fratura exposta na fíbula e luxação no tornozelo esquerdo em partida entre Arsenal e Birmingham.

A lesão aconteceu em lance com o zagueiro Martin Taylor e o impediu de jogar na Eurocopa daquele ano. O atacante voltou a jogar normalmente no ano seguinte. Se aposentou em 2019.

Totti (Roma)

Totti se recuperou a tempo de ser campeão do Mundo. Filippo MONTEFORTE / AFP

O frio na espinha sentido pelos brasileiros em 2000 com Ronaldo atravessou o corpo dos italiano às vésperas da Copa de 2006. Em confronto entre Roma e Empoli, em fevereiro de 2006, o camisa 10 romanista sofreu uma grave lesão no tornozelo direito.

Uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos e inserção de pinos para sustentar a fíbula foi necessária. Assim como Ronaldo, Totti se recuperou a tempo de disputar a Copa com a Itália e ser campeão mundial.

Adilson (Cruzeiro)

Após lesão, Adilson jogou no Grêmio. Valdir Friolin / Agencia RBS

Antes de ser o capitão América gremista, Adilson foi rejeitado pelo clube gaúcho. Ainda jogador do Cruzeiro, sofreu duas fraturas seguidas na perna. Na primeira, ficou seis meses sem atuar. Na segunda, o tempo de parada foi de 10 meses.

O resultado da lesão foi uma atrofia muscular de 4 centímetros. Em fim de contrato com o Cruzeiro, adquiriu o próprio passe. Se ofereceu para jogar por Grêmio e Corinthians. Recebeu respostas negativas.

Foi contrato pelo Inter em 1993 para continuar a carreira. Viveu grandes momentos, ironicamente, por Grêmio e Corinthians. Se aposentou no clube paulista em 2000.

Pinga (Inter)

Pinga demorou quatro anos para voltar a jogar. Fernando Gomes / Agencia RBS

Uma das lesões mais marcantes do futebol gaúcho. Foi no Gre-Nal 289, em 19 de julho de 1987. Jogo que valeu o título gaúcho daquele ano ao Grêmio.

A equipe gremista abriu 3 a 0 com 18 minutos de jogo. O Inter descontou duas vezes, mas não impediu a vitória gremista por 3 a 2.

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984, Pinga era um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. No clássico, o defensor colorado sofreu uma grave lesão no joelho, em lance que rompeu todos os ligamentos da articulação.