Relator da CPI do INSS pede para PF investigar Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O relator da CPI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), quer que a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, seja investigada pela Polícia Federal por "controvérsia sobre o leilão da folha de pagamento de benefícios do INSS". Procurada, a dirigente não respondeu aos contatos da reportagem.

No relatório final, apresentado nesta sexta-feira, o relator cita que a "incipiência da investigação" e a não continuidade da CPMI após a decisão do STF que barrou a prorrogação das investigações da comissão para justificar que a empresária seja investigada pela PF.

Gaspar acusa a presidente da Crefisa de ter cometido cinco crimes: Falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática, estelionato eletrônico e previdenciário, gestão fraudulenta e temerária e crime contra a economia popular.

Em abril de 2025, a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes do leilão para a administração da folha de pagamento de benefícios do INSS, referente ao período de 2025 a 2029. O contrato superou os R$ 12 bilhões e foi maior do que aqueles firmados com grandes bancos de varejo.

O acúmulo de denúncias contra a instituição financeira, com relatos até de coação para a abertura de contas e cobranças indevidas, justificou o rompimento do contrato pelo órgão em agosto do ano passado.

"De se observar que a base de contratos operados pela Crefisa junto ao INSS apresentou uma expansão relevante nos últimos anos, saltando de 2.921 contratos em 2020 para 2.155.946 em 2023, de modo que o potencial lesivo de práticas irregulares se torna sobremaneira expressivo ano após ano", escreveu Gaspar no relatório final da CPI, concluído com mais de 4 mil páginas.