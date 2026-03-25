Reinaldo Carneiro Bastos consegue autorização para eleição e é reeleito presidente da FPF

Reinaldo Carneiro Bastos vai continuar no comando do futebol paulista por mais quatro anos. Candidato único na eleição, o dirigente foi reeleito presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) por aclamação na tarde desta quarta-feira.

A eleição havia sido suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na véspera e a desembargadora Débora Vanessa Cáus Brandão havia negado recurso de Carneiro Bastos. Mas a eleição pôde ser realizada por decisão do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), órgão responsável por decidir questões relacionadas ao estatuto da federação.

O novo mandato começa em 2027 e termina em 2030, quando o cartola vai completar 14 anos no posto mais importante da principal federação estadual do País. Seus vices são os mesmos: Mauro Silva e Fernando Sollero.

Cerca de 80 presidentes e representantes de clubes e ligas do Estado foram à sede da FPF para participar da assembleia que confirmou a reeleição do dirigente. Ele recebeu apoio massivo dos integrantes dos times que disputam as quatro divisões.

Será o terceiro e último mandato de Carneiro Bastos à frente da FPF. Em entrevista recente ao Estadão, ele disse que planeja "criar novos líderes" para o futebol paulista, e que, terminado seus últimos quatro anos no cargo, não se envolveria mais com futebol.

"O que mais me toca é melhorar as pessoas. Gostaria muito que a gente tivesse uma quantidade muito maior de meninos e meninas praticando futebol sob olhares de gente treinada e capacitada", afirmou o cartola de 72 anos.

Reinaldo Carneiro Bastos é presidente da federação de futebol mais importante do País desde que Marco Polo Del Nero, seu antecessor, trocou o cargo pela CBF, em 2015. Em todo esse tempo, o cartola não teve opositor com força política para ameaçar o domínio dele entre clubes paulistas.

O cartola é investigado pela Polícia Civil desde janeiro, quando foi aberto inquérito policial para apurar crimes de gestão fraudulenta e falsidade ideológica.