Esportes

Em São Paulo
Notícia

Reforço do Grêmio Náutico União, Lucas Verthein confirma favoritismo e vence Seletiva Nacional de Remo

Remador de duas Olimpíadas garantiu vaga na seleção brasileira de remo para 2026.

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS