Reforço do Grêmio Náutico União, Lucas Verthein confirma favoritismo e vence Seletiva Nacional de Remo

Verthein mira Jogos de Los Angeles em 2028. Satiro Sodré / Remo Brasil/Divulgação

Novo contratado do Grêmio Náutico União, Lucas Verthein venceu o Single Skiff masculino do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e a Seletiva Nacional de Remo , disputado, no sábado (28), na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP).

Com o tempo de 7min29seg200, ele cobriu os 2 mil metros do percurso, superando o gaúcho Piedro Tuchtenhagen, que compete pelo Flamengo (RJ). Os dois asseguraram vaga na seleção.

— Uma sensação muito boa de volta por cima. Um momento de casa nova (Grêmio Náutico União), muito feliz. Venho fazendo um trabalho de excelência com o meu treinador (Daniel Dalmau), Tivemos diversos contratempos, dificuldades, coisas que não cabem falar agora, porque quero falar de coisas boas, de seleção e falar da gestão nova do remo brasileiro — comentou Lucas à Time Brasil TV.

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Atleta olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, Verthein falou sobre sua nova casa, o Grêmio Náutico União.

— Fico muito feliz em poder contar com o apoio do Grêmio Náutico União. Ainda não oficializado (contratação) e faremos um anúncio oficial pra falar sobre essa nova fase do União. Eu sigo treinando no Rio de Janeiro, onde moro. Eu tenho apoio do clube, represento em competições nacionais e internacionais e temos o objetivo de chegarmos muito bem preparados em Los Angeles (2028), mas também no Pan (de 2027) e esse ano nos Jogos Sul-Americanos. É um trabalho de "formiguinha", todo mundo vai se ajudando e eu sou grato por tudo isso — completou Lucas, que deixou o Botafogo (RJ), após 13 anos defendendo o clube e sob a alegação que teve seu contrato rescindido de forma unilateral.

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Marcelo Barbosa e Bernardo Barreto, ambos do Botafogo, mesmo competindo na final B, também garantiram a classificação para a seleção.

A competição definiu os atletas que irão compor a seleção brasileira em 2026.

Para garantir a classificação, de acordo com critérios da Confederação Brasileira de Remo (CBR), a vaga automática na seleção foi assegurada para os dois primeiros colocados no Single Skiff e para os campeões do Dois Sem nas categorias sub-19, sub-23 e sênior.

As demais vagas foram definidas por índices baseados nas médias de tempo obtidas nas provas, considerando barcos de palamenta simples e dupla, além do peso leve.

Confira os demais classificados:

A nova seleção brasileira. Satiro Sodré / Remo Brasil/Divulgação

Single Skiff feminino:

Beatriz Tavares (Flamengo-RJ)

Chloe Gorski (Flamengo)

Lara Postiglioni (Flamengo)

Dois sem masculino:

Pedro Henrique Ferreira e Renato Cataldo (Botafogo-RJ)

Dois sem feminino:

Lorrayne de Araújo e Mariana Funari (Flamengo)

Dois sem masculino sub-19:

Arthur Silva e Lucas Echs (Clube Náutico Riachuelo-SC)

Dois sem feminino sub-19:

Yasmin Viana e Lavinnia Cabral (Flamengo)

Single Skiff masculino sub-19:

Lucas Galvão Kröeff (Grêmio Náutico União)

Davi Mendes Bezerra (Vasco da Gama-RJ)

Single Skiff feminino sub-19:

Ana Clara Farias da Silva (Clube Náutico Riachuelo-SC)

Linda Otto (Clube Náutico Francisco Martinelli-SC)



