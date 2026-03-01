Reforço do Grêmio Náutico União, Lucas Verthein confirma favoritismo e vence Seletiva Nacional de Remo

Novo contratado do Grêmio Náutico União, Lucas Verthein venceu o Single Skiff masculino do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e a Seletiva Nacional de Remo , disputado, no sábado (28), na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP).
Com o tempo de 7min29seg200, ele cobriu os 2 mil metros do percurso, superando o gaúcho Piedro Tuchtenhagen, que compete pelo Flamengo (RJ). Os dois asseguraram vaga na seleção.
— Uma sensação muito boa de volta por cima. Um momento de casa nova (Grêmio Náutico União), muito feliz. Venho fazendo um trabalho de excelência com o meu treinador (Daniel Dalmau), Tivemos diversos contratempos, dificuldades, coisas que não cabem falar agora, porque quero falar de coisas boas, de seleção e falar da gestão nova do remo brasileiro — comentou Lucas à Time Brasil TV.
Atleta olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, Verthein falou sobre sua nova casa, o Grêmio Náutico União.
— Fico muito feliz em poder contar com o apoio do Grêmio Náutico União. Ainda não oficializado (contratação) e faremos um anúncio oficial pra falar sobre essa nova fase do União. Eu sigo treinando no Rio de Janeiro, onde moro. Eu tenho apoio do clube, represento em competições nacionais e internacionais e temos o objetivo de chegarmos muito bem preparados em Los Angeles (2028), mas também no Pan (de 2027) e esse ano nos Jogos Sul-Americanos. É um trabalho de "formiguinha", todo mundo vai se ajudando e eu sou grato por tudo isso — completou Lucas, que deixou o Botafogo (RJ), após 13 anos defendendo o clube e sob a alegação que teve seu contrato rescindido de forma unilateral.
Marcelo Barbosa e Bernardo Barreto, ambos do Botafogo, mesmo competindo na final B, também garantiram a classificação para a seleção.
A competição definiu os atletas que irão compor a seleção brasileira em 2026.
Para garantir a classificação, de acordo com critérios da Confederação Brasileira de Remo (CBR), a vaga automática na seleção foi assegurada para os dois primeiros colocados no Single Skiff e para os campeões do Dois Sem nas categorias sub-19, sub-23 e sênior.
As demais vagas foram definidas por índices baseados nas médias de tempo obtidas nas provas, considerando barcos de palamenta simples e dupla, além do peso leve.
Confira os demais classificados:
Single Skiff feminino:
- Beatriz Tavares (Flamengo-RJ)
- Chloe Gorski (Flamengo)
- Lara Postiglioni (Flamengo)
Dois sem masculino:
- Pedro Henrique Ferreira e Renato Cataldo (Botafogo-RJ)
Dois sem feminino:
- Lorrayne de Araújo e Mariana Funari (Flamengo)
Dois sem masculino sub-19:
- Arthur Silva e Lucas Echs (Clube Náutico Riachuelo-SC)
Dois sem feminino sub-19:
- Yasmin Viana e Lavinnia Cabral (Flamengo)
Single Skiff masculino sub-19:
- Lucas Galvão Kröeff (Grêmio Náutico União)
- Davi Mendes Bezerra (Vasco da Gama-RJ)
Single Skiff feminino sub-19:
- Ana Clara Farias da Silva (Clube Náutico Riachuelo-SC)
- Linda Otto (Clube Náutico Francisco Martinelli-SC)