Real perde 2ª seguida em LaLiga após sete anos, é vaiado, e fica a quatro pontos do Barcelona

O título de LaLiga está caindo no colo do Barcelona. Depois de cumprir o seu papel com goleada no fim de semana, o time catalão viu o arquirrival Real Madrid perder pela segunda vez seguida na competição, o que não ocorria fazia sete anos. Mesmo no Santiago Bernabéu, nesta segunda-feira, os merengues levaram 1 a 0 do Getafe, ficando quatro pontos atrás do líder. A vaia foi grande ao apito final.

Os merengues tiveram enorme dificuldade para furar o ferrolho defensivo do Getafe, esbarraram em grandes defesas do goleiro Soria e ainda acabaram surpreendidos em um raro contragolpe na primeira etapa. Com o revés caseiro, o Real Madrid estaciona nos 60 pontos, diante de 64 do líder Barcelona, restando 12 rodadas.

Sem tempo para lamentar, o Real Madrid já volta a campo na sexta-feira, quando buscará se vingar do Celta de Vigo, o outro adversário que o superou no Santiago Bernabéu nesta atual edição de LaLiga. O Barcelona atua no sábado, na casa do Athletic de Bilbao.

O Real Madrid entrou em campo sem o astro Mbappé, com entorse no joelho esquerdo. O clube merengue confirmou o problema em nota oficial, descartando uma cirurgia no momento após consulta do atacante com médico na França.

Em grande fase, o brasileiro Vini Jr. mais uma vez era a esperança de desequilíbrio, com Gonzalo García de novo utilizado a seu lado. A boa notícia era o retorno de Rodrygo, recuperado de lesão após um mês fora e no banco de reservas no lotado Santiago Bernabéu.

Mesmo modificado - Camavinga foi outra baixa por causa de problema dentário -, o Real Madrid sabia que não podia desperdiçar pontos contra o Getafe em briga direta pelo título com o arquirrival Barcelona. E assustou com Vini batendo para fora logo no primeiro minuto. Rico, sozinho, é quem quase surpreendeu, porém. Alexander-Arnold salvou a bola batida de primeira que tinha caminho do gol.

Em uma 'entregada' da defesa, Vini Jr. saiu cara a cara, escolheu o canto e viu o goleiro Soria salvar com o pé direito, para desespero do brasileiro. O camisa 7 estava inspirado em campo e só era parado nas faltas. Caçado, perdeu a paciência com a arbitragem após somente 15 minutos e após novamente ser derrubado.

Após lance plástico de Arda Güler, com drible giratório na área e milagre de Soria, o clima ficou quente. Rico e Rudiger se provocaram em duas jogadas seguidas e os visitantes se revoltaram com uma possível agressão do defensor.

Preocupado somente em segurar o empate, o Getafe aproveitou raro ataque e bola afastada com equívoco para ampliar a pressão sobre o Real Madrid. Satriano, em linda batida de primeira, fez 1 a 0. O uruguaio jogava no Lyon e perdeu espaço com o empréstimo de Endrick pelos espanhóis ao clube francês, trocando a Ligue 1 por LaLiga.

Vindo de derrota para o Osasuna, o Real Madrid foi para o intervalo sob vaias da torcida, enfurecida com nova apresentação abaixo do esperado. Mesmo assim, o técnico Álvaro Arbeloa optou por voto de confiança aos 11 escolhidos. Mas, com Rodrygo e Carvajal em aquecimento intenso.

Foram menos de 10 minutos de paciência do treinador. A dificuldade permaneceu e Pitarch, Alexander Arnold e Alaba acabaram deixando o gramado. Além do brasileiro e do experiente lateral, o zagueiro Huijsen também foi lançado.

As trocas até deixaram o favorito mais ofensivos. Contudo, faltava capricho para o empate. Valverde, Rodrygo, duas vezes, e Rudiger tiveram oportunidades de igualar o marcador. O segundo lance do brasileiro mais uma vez teve ação decisiva de Soria, com toque sutil na bola após cabeçada na pequena área.