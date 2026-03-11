Real Madrid vence City (3-0) com hat-trick de Valverde na ida das oitavas da Champions

Com um hat-trick do meio-campista uruguaio Fede Valverde, o Real Madrid derrotou o Manchester City por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), no estádio Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e ficou mais perto da classiicação.

O capitão dos 'merengues', que marcou os três gols no primeiro tempo (20', 27' e 42'), sendo o último com muita categoria, foi o destaque absoluto da partida.

Apesar de um pênalti perdido por Vinícius Júnior no segundo tempo, o time espanhol abre uma vantagem confortável neste clássico dos últimos anos na principal competição de clubes da Europa, antes do jogo de volta, que será disputado na próxima terça-feira, no Etihad Stadium, em Manchester.

A equipe inglesa de Pep Guardiola chegou à capital espanhola poucos meses depois de vencer por 2 a 1 no mesmo estádio na fase de liga, quando o Real Madrid era comandado por Xabi Alonso.

O time, agora sob as ordens de Álvaro Arbeloa, estava desfalcado de jogadores importantes como seu craque, Kylian Mbappé, os zagueiros Militão e Alaba, e os atacantes Jude Bellingham e Rodrygo.

Mas em campo estava o versátil uruguaio, que começou seu show após receber um passe longo do goleiro Thibaut Courtois, disparar em velocidade e ficar cara a cara com Donnarumma. Ele driblou o italiano e chutou para o fundo da rede, mesmo com pouco ângulo.

Foi o primeiro gol dele na Liga dos Campeões na temporada e o terceiro em todas as competições no último mês. Mas ainda havia mais dois por vir.

Um passe de Vini com a parte externa do pé desviou no zagueiro do City, Rúben Dias, e Valverde, sempre oportunista, desferiu na área um chute rasteiro e potente para fazer 2 a 0.

E o terceiro foi uma obra de arte. Fede Valverde recebeu um passe por cobertura de Brahim Díaz, deu um toque espetacular por cima de Guéhi e, sem deixar a bola tocar no chão, chutou de primeira para o fundo da rede, levando o Bernabéu ao delírio e deixando Donnarumma atordoado.

O goleiro italiano evitou o pior ao defender um pênalti cobrado por Vinícius Júnior no segundo tempo, mas a essa altura o estrago já estava feito, e o 15 vezes campeão europeu está a um passo das quartas de final da Liga dos Campeões.