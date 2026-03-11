Real Madrid, PSG e Bodo goleiam e encaminham vagas para a próxima fase da Champions

Valverde marcou três vezes para o Real Madrid. OSCAR DEL POZO / AFP

No confronto mais aguardado das oitavas de final, o Real Madrid não tomou conhecimento do Manchester City e venceu por 3 a 0, com todos os gols de Valverde. Ainda na quarta-feira (11), o PSG, jogando em casa, superou o Chelsea por 5 a 2.

Outro vitorioso do dia foi o Bodo/Glimt, que fez 3 a 0 no Sporting. A única igualdade ocorreu no confronto entre Bayer Leverkusen e Arsenal, que empataram em 1 a 1. Os jogos da volta serão na próxima terça-feira (17).

Show de Valverde para encaminhar a vaga do Real

Mesmo com muitos desfalques, o Real Madrid se reinventou e venceu o City, com Valverde sendo o nome do jogo. O uruguaio polivalente foi escalado como ponta pelo lado direito e marcou os três gols.

O clube inglês até teve chances, mas parou em Courtois, com boas defesas. No segundo tempo, o Real teve um pênalti, quando Vini Jr. ia driblar Donnarumma, mas o goleiro o derrubou.

No entanto, o brasileiro parou no italiano, que se redimiu. Na volta, a equipe de Manchester precisará de um desempenho histórico para avançar de fase.

Chuva de gols na França e vantagem do PSG

Dembélé fez um belo gol na partida. JULIEN DE ROSA / AFP

Em um duelo cheio de gols na França, os donos da casa largaram em vantagem. Barcola abriu o placar para o PSG, mas o Chelsea empatou minutos depois, com Malo Gusto.

O Bola de Ouro da última temporada, Dembélé fez um golaço no final da primeira etapa. Os ingleses até empataram novamente com Enzo Fernández.

No entanto, o PSG aproveitou um erro do goleiro Jorgensen para marcar o terceiro, com Vitinha finalizando com categoria. No fim, Kvaratskhelia marcou duas vezes.

Primeiro, finalizou de fora da área e guardou a bola no ângulo. Depois, em belo contra-ataque, o georgiano aproveitou passe na medida de Vitinha para deixar os franceses em ótima situação para a volta.

Igualdade na Alemanha

Os favoritos conseguiram confirmar o status na terça-feira (10), porém, o Arsenal não teve sucesso. Jogando na Alemanha, contra o Bayer Leverkusen, o líder da Premier League não jogou bem e poderia ter saído com um resultado negativo.

Aos 46 do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar com gol de Andrich. Mesmo em desvantagem, o Arsenal não conseguiu se impor como se esperava. No entanto, na reta final do jogo, os ingleses tiveram um pênalti, convertido por Havertz para empatar.

Bodo segue forte em casa

Hogh marcou o terceiro do Bodo. FREDRIK VARFJELL / NTB

Jogando no frio da Noruega, o Bodo/Glimt manteve o bom momento atuando em casa e venceu o Sporting. Sondre Fet, de pênalti, e Blomberg, nos acréscimos do primeiro tempo marcaram para os noruegueses.

Na segunda etapa, o Bodo aumentou a vantagem com o centroavante Kasper Hogh. Na volta, em Portugal, os noruegueses podem perder por dois gols de diferença que avançam de forma inédita para as quartas de final.