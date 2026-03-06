Real Madrid é multado em R$ 90 mil por 'comportamento racista' de torcedor na Champions

A Uefa aplicou uma multa ao Real Madrid após um torcedor do clube realizar um gesto associado ao nazismo antes da partida contra o Benfica, válida pelos playoffs das oitavas de final a Champions League. A decisão foi tomada pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da entidade.
Além da penalidade financeira de 15 mil euros (cerca de R$ 90 mil), a Uefa determinou o fechamento parcial do Estádio Santiago Bernabéu em uma próxima partida europeia do clube como mandante. A medida, no entanto, foi suspensa de forma condicional por um período de um ano e só será aplicada em caso de reincidência.
Segundo o comunicado oficial da entidade, a punição está relacionada ao "comportamento racista e/ou discriminatório" de torcedores durante o confronto contra o Benfica. Caso a sanção seja executada, o fechamento afetará cerca de 500 assentos localizados no setor sul inferior do estádio.
O episódio ocorreu momentos antes do início da partida, quando as câmeras da transmissão flagraram um torcedor realizando uma saudação nazista na área conhecida como Grada de Animação. De acordo com o Real Madrid, o indivíduo foi rapidamente identificado pela equipe de segurança do estádio.
O clube informou que o torcedor foi retirado do Bernabéu ainda antes de a bola rolar e que iniciou um processo disciplinar interno para expulsá-lo do quadro de sócios. Em comunicado oficial, o Real Madrid afirmou condenar "qualquer gesto ou manifestação que incentive violência ou ódio, seja no esporte ou na sociedad"".
A situação chamou atenção também porque, durante o mesmo jogo, parte da torcida exibiu uma faixa com a mensagem "Não ao racismo", em apoio ao atacante Vinícius Júnior após episódios envolvendo o argentino Gianluca Prestianni no duelo de ida, disputado no Estádio da Luz.
Na ocasião, o Real Madrid venceu o Benfica por 2 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Champions League, fase em que enfrentarão o Manchester City.