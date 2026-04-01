RD Congo vence Jamaica na prorrogação (1-0) e vai à Copa de 2026

Com uma vitória sobre a Jamaica por 1 a 0 na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo se tornou, nesta terça-feira (31), a penúltima seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, na qual agora integra o Grupo K ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

O gol do zagueiro Axel Tuanzebe na prorrogação (100') garantiu a segunda participação da seleção congolesa em Copas, 52 anos após o Mundial da Alemanha de 1974, quando competiu sob o nome de Zaire.

A RD Congo fará sua estreia no dia 17 de junho, contra Portugal, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Liderada por nomes de destaque no futebol europeu - como Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Cédric Bakambu (Betis) e Yoane Wissa (Newcastle) -, a seleção africana superou o desgaste físico da prorrogação (após um empate sem gols nos 90 minutos regulamentares) e se mostrou mais inteira, fazendo a diferença na reta final da partida.

Milhares de torcedores no Estádio Akron de Zapopan, em Jalisco, presenciaram um primeiro tempo apático, marcado pela cautela excessiva e pela falta de entrosamento no jogo de ambas as equipes.

Foi apenas pouco depois da marca de uma hora de jogo que jamaicanos e congoleses finalmente despertaram e a partida se abriu.

Quem começou a pressionar primeiro foi a RD Congo, com finalizações de Bakambu e Meschack Elia que obrigaram o goleiro jamaicano a trabalhar.

Depois - impulsionada por seus destaques Leon Bailey (Aston Villa) e Kasey Palmer (Luton) -, a seleção caribenha partiu para o ataque alcançando uma posse de bola superior a 65% e com investidas perigosas pelas pontas, mas sem precisão.

- Árbitro se lesiona -

Com o tempo regulamentar chegando ao fim, a RD Congo aproveitou o breve descanso tão esperado por ambas as equipes. Reunindo suas últimas reservas de energia, os africanos se lançaram com tudo ao ataque contra a seleção jamaicana, que havia entrado em modo de pura sobrevivência, parecendo exausta.

O desgaste físico em campo foi tão intenso que, restando apenas cinco minutos para o término da prorrogação, o árbitro principal - o argentino Facundo Tello - precisou ser substituído devido a uma aparente lesão muscular.

Uma sequência de chutes disparados por Theo Bongonda, Mbemba e Edo Kayembe foi um prelúdio para o gol histórico da RD Congo. E ele surgiu após um escanteio que pegou a defesa jamaicana desprevenida, momento em que o zagueiro Tuanzebe se infiltrou na área e marcou com um toque sutil de corpo, garantindo a vitória congolesa.

O gol, o mais importante para a RD Congo em mais de meio século, levantou o público no estádio do Chivas de Guadalajara que em sua maioria torcia para os congoleses.

A RD Congo é a décima nação africana a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que foi expandida para 48 seleções.

A última vaga será decidida ainda nesta terça-feira, à meia-noite (horário de Brasília), em um duelo entre Bolívia e Iraque.