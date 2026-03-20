RB Leipzig goleia Hoffenheim (5-0) e assume 3º lugar no Alemão

O RB Leipzig goleou o Hoffenheim por 5 a 0 nesta sexta-feira (20), na partida que abriu a 27ª rodada da Bundesliga, e lhe tomou a terceira colocação na tabela.

Restando sete rodadas para o fim da temporada, o Leipzig chega agora aos 50 pontos, empatado com o Hoffenheim (4º) e o Stuttgart (5º), que vai encerrar a rodada no domingo, em jogo fora de casa contra o Augsburg (10º).

O confronto desta sexta-feira, o grande destaque da 27ª rodada do futebol alemão, teve amplo domínio do time do leste da Alemanha, que praticamente garantiu a vitória no primeiro tempo.

O Leipzig balançou as redes quatro vezes na primeira etapa: duas com Brajan Gruda (17' e 44') e outras duas por meio do austríaco Christoph Baumgartner (21' e 30'), que jogou no Hoffenheim no início de sua carreira.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico, mas um gol de Yan Diomandé foi anulado devido a um impedimento de seu companheiro de equipe, Xaver Schlager.

No segundo tempo, o Leipzig administrou a vantagem com tranquilidade, e Benjamin Henrichs fechou a goleada na reta final (78').

O Bayer Leverkusen (6º, 45 pontos) viaja no sábado para enfrentar o lanterna Heidenheim e precisa de uma vitória para não perder terreno na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

No topo da tabela, o líder Bayern de Munique recebe o Union Berlin (9º lugar) também neste sábado.

Os gigantes bávaros mantêm uma vantagem de nove pontos sobre o vice-líder Borussia Dortmund, que, por sua vez, joga em casa contra o Hamburgo (11º lugar).

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 20 de março

RB Leipzig - Hoffenheim 5 - 0

Sábado, 21 de março

(11h30) Heidenheim - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Werder Bremen

Bayern de Munique - Union Berlin

Colônia - B. Mönchengladbach

(14h30) Borussia Dortmund - Hamburgo

Domingo, 22 de março

(11h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

(13h30) St Pauli - Freiburg

(15h30) Augsburg - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 67 26 21 4 1 93 25 68

2. Borussia Dortmund 58 26 17 7 2 55 26 29

3. RB Leipzig 50 27 15 5 7 53 35 18

4. Stuttgart 50 26 15 5 6 51 34 17

5. Hoffenheim 50 27 15 5 7 54 39 15

6. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 49 33 16

7. Eintracht Frankfurt 38 26 10 8 8 49 49 0

8. Freiburg 34 26 9 7 10 37 43 -6

9. Union Berlin 31 26 8 7 11 31 42 -11

10. Augsburg 31 26 9 4 13 31 45 -14

11. Hamburgo 30 26 7 9 10 29 37 -8

12. B. Mönchengladbach 28 26 7 7 12 30 43 -13

13. Mainz 27 26 6 9 11 31 41 -10

14. Colônia 25 26 6 7 13 35 44 -9

15. Werder Bremen 25 26 6 7 13 29 47 -18

16. St Pauli 24 26 6 6 14 23 42 -19

17. Wolfsburg 21 26 5 6 15 35 56 -21

18. Heidenheim 14 26 3 5 18 24 58 -34

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