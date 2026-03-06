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Rayssa Leal vai à semifinal do Mundial de Skate em São Paulo: "Estratégia foi diferente"

Rayssa obteve nota 55,63 nas quartas e avançou para a semifinal ao lado de Gabi Mazetto.

Estadão Conteúdo

Bruno Accorsi

Zero Hora

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