Rayssa Leal se machuca e termina em quarto lugar no Mundial de Skate

Rayssa chorou após queda. Thiago da Luz / Divulgação

Rayssa Leal disse adeus à tentativa de conquistar mais um ouro no Mundial de Skate Street neste domingo (8), em São Paulo. A maranhense foi valente e se reergueu física e psicologicamente após cair e chorar, mas na última manobra acabou se machucando e ficou com o quarto lugar. Ibuki Matsumoto foi a grande campeã.

As oito melhores skatistas se classificaram para a decisão. Rayssa foi a penúltima a se apresentar na primeira bateria. Ela caiu e ficou um no chão, mas se levantou, apesar de ter obtido a menor nota da primeira volta (11,8).

As rivais orientais aumentaram o nível, o que jogou pressão sobre a brasileira. Rayssa chegou a tirar a camiseta da Seleção Brasileira e a fazer gestos para "tirar a zica". A maranhense retomou a tranquilidade, acertou boas manobras e anotou nota de 63,71, saltando para as primeiras posições, restando uma volta para a melhor nota.

Rayssa foi para a terceira volta concentrada e confiante e fez uma exibição extremamente segura, mas caiu na descida do corrimão a poucos segundos do fim. Ela não melhorou a nota, permaneceu na terceira posição e chorou com o resultado que a deixou consideravelmente atrás da líder Matsumoto.

Manobras

A brasileira foi para a segunda fase com 63,71, enquanto Matsumoto tinha 73,26. Nesta etapa, apenas a melhor nota das três tentativas em uma única manobra entrava no somatório geral. E as adversárias começaram apostando alto, com Nakayama acertando uma manobra espetacular, que lhe rendeu um 82,67.

A sensação de alívio veio logo na primeira tentativa. O choro de preocupação de Rayssa deu lugar ao sorriso quando ela acertou a descida no corrimão, que lhe rendeu nota de 79,83. Porém, ainda não era o suficiente para buscar o ouro. Pra isso, teria de tirar no mínimo 89 em duas chances restantes.

Na segunda descida, Rayssa foi novamente ao chão. A pressão para a última manobra aumentou quando Onishi subiu para a vice-liderança e empurrou Rayssa para o quarto lugar.