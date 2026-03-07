Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

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Rayssa conta com a torcida para levar o título. Julio Detefon / Divulgação

Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado (7), sua vaga na final do Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa Coco Yoshizawa e guardou fôlego para a decisão, que acontecerá no domingo (8), às 11 horas e 15 minutos.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar na quarta colocação nas quartas de final. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição. Após a vaga, ela solicitou aos organizadores para não dar entrevista e só irá falar após a final.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Gabi terminou em 12º lugar. Rodrigo Kbça Lima / Divulgação/ CBSk

— Estou muito feliz de estar representando o Brasil, rodando as pistas e fazendo mais uma semifinal. Fazia tempo que eu não ia para uma semifinal. Minha primeira linha não saiu como planejada, acabei desfocando um pouco no meu primeiro backflip, mas na segunda graças a Deus consegui recuperar e acertar ela completa e fiquei bem feliz com isso. Fazia muito tempo mesmo que eu não andava com o backflip e eu desci um corrimão grande. E fiquei bem feliz por isso. E ali nas manobras soltas, na real eu tinha outra estratégia, mas acabou não se concretizando — avaliou Gabi.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

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A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu a liderança com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o primeiro lugar e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

— Eu estava muito ansiosa hoje. E eu preciso falar com pessoas mais próximas para me soltar. No final, deu tudo certo. Acertei a manobra que eu queria e saltei para o topo da classificação de hoje. Estou muito feliz. E diante dessa torcida que fez uma festa muito boa para a Rayssa, que é uma fonte de inspiração pra mim — disse Yoshizawa, que é a atual campeã olímpica.

Regulamento das semifinais

As 16 skatistas na semifinal foram divididas em duas baterias, cada uma com direito a duas voltas e três manobras, valendo a melhor volta e a melhor manobra para termos de pontuação.

Confira as oito finalistas:

1 - Coco Yoshizawa (JAP) - 146,07

2 - Rayssa Leal (BRA) - 142,52

3- Ibuki Matsumoto (JAP) - 135,82

4 - Yuanling Zhu (CHN) - 133,91

5 - Funa Nakayama (JAP) - 132,88

6 - Chenxi Cui (CHN) - 132,23

7 - Lucie Schoonheere (FRA) – 129,49