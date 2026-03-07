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Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Brasileira ficou atrás da japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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