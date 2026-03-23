Rafinha reitera apoio a Roger Machado no São Paulo: 'Estamos no caminho certo'

O São Paulo foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, em confronto da oitava rodada do Brasileirão. Após a derrota no clássico, Rafinha, ex-jogador e gerente esportivo da equipe tricolor, reforçou o apoio da diretoria ao técnico Roger Machado.

"Toda mudança gera um pouco de desconfiança. Às vezes, não é a pessoa que o torcedor desejava, mas estamos fazendo sempre o melhor para o São Paulo. Tem mudança que, mesmo que tenha esse sentimento, tem ciclos que devem ser encerrados. E a diretoria do São Paulo achou que era melhor. Roger é um grande treinador, a gente entende o torcedor, mas tenho certeza que estamos no caminho certo", disse o dirigente.

Roger entrou na vaga de Hernán Crespo, que deixou o clube no início do mês de março. Após um começo abaixo do esperado no Paulistão, o argentino conseguiu levar o time para a semifinal, quando caiu para o futuro campeão Palmeiras. Além disso, ele estava tendo um ótimo início de Campeonato Brasileiro, com três vitórias e um empate.

Em meio a desconfiança da torcida, Roger Machado assumiu o cargo e abriu o seu trabalho com vitórias sobre Chapecoense e Red Bull Bragantino. Porém, na sequência, a equipe foi derrotada por Atlético-MG e pelo clube alviverde.

"O torcedor, às vezes por não ser fã do trabalho dele, gera desconfiança. A gente entende, mas confiamos no trabalho do Roger, ele vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Foram quatro jogos seguidos, duas vitórias e duas derrotas, mas estamos tranquilos e confiantes no trabalho dele. Agora tem tempo para trabalhar, para colocar a cara dele", declarou Rafinha.