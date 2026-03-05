Quem é o próximo adversário de João Fonseca em Indian Wells

Russo foi campeão do Masters 100 de Paris em 2018. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca terá pela frente, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, um velho conhecido. O brasileiro enfrentará o russo Karen Khachanov, cabeça de chave número 16 do torneio e 16º no ranking da ATP.

O carioca de 19 anos e o russo duelarão pela segunda vez no circuito profissional. Na primeira partida, no Masters 1000 de Paris em 2025, Khachanov levou a melhor em três sets — parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Cansaço

João pode se aproveitar da chegada tardia do russo na Califórnia. O tenista europeu ficou retido nos Emirados Árabes por conta da guerra no Oriente Médio. Ele estava em Dubai para a disputa do ATP 500 na cidade e contou com o fechamento parcial do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos.

Khachanov só conseguiu deixar o emirado na terça-feira. Ao lado de Daniil Medvedev e Andrey Rublev, eles saíram por terra em direção ao Omã. De lá, seguiram para Istambul e aí viajariam aos Estados Unidos.

Campeão em Paris

O adversário de João é profissional desde 2013 e já conquistou sete títulos a nível ATP, com o mais importante sendo o Masters 1000 de Paris em 2018.

Na ocasião, mesmo não sendo cabeça de chave, eliminou cinco cabeças de chave para ser campeão na França. Na decisão do título, bateu Novak Djokovic, então número 2 do mundo, por 2 sets a 0.

Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele também tem duas semifinais de Grand Slams — US Open 2022 e Australian Open 2023. A melhor posição de Khachanov no ranking da ATP foi a oitava posição, que o russo atingiu em julho de 2019.

Desde criança

Khachanov tem uma longa relação com o tênis. Aos três anos, em Moscou, começou a praticar a modalidade quando ainda estava no jardim de infância. Cresceu vendo nomes como Yevgeny Kafelnikov e Nikolay Davydenko, tenistas russos, jogarem e fazerem sucesso mundial.