Quem é o adversário de João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Indian Wells

João Fonseca conheceu, na noite de segunda-feira, quem será o seu adversário na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O brasileiro terá Raphael Collignon, belga de 24 anos, pela frente logo em sua estreia no torneio norte-americano. O tenista europeu é o atual número 77 no ranking da ATP, mas já esteve no top 60 — foi 59º no começo de fevereiro.

Ele e João já se enfrentaram em apenas uma oportunidade no circuito profissional. O brasileiro levou a melhor por 2 sets a 1 (6/3, 6/7 e 6/3) na Copa Davis de 2024.

Destro, sua melhor participação em Grand Slam foi no US Open de 2025. O belga eliminou, à época, o número 12 do ranking, Casper Ruud, e chegou a terceira rodada do torneio norte-americano. No mesmo ano, teve sua maior vitória na carreira, quando venceu o australiano Alex De Minaur na Copa Davis.

Ele chega embalado após a conquista do Challenger de Pau, na França, disputado no fim de fevereiro. Ele ainda busca seu primeiro título de ATP.

Fora de quadra

Apesar de ter nascido em Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos, Collgnon se mudou para a Bélgica quando tinha um ano em virtude da transferência de seu pai para o país da Europa.

Ele começou a jogar tênis aos quatro, jogando contra a parede, enquanto seu pai atuava em um clube local.

Como hobby, o belga admite que gosta de fazer compras e escolher peças inusitadas.

— Sou um pouco maluco em relação à moda. Eu gosto de vestir coisas que muitas outras pessoas não vestiriam — disse ao site da ATP.