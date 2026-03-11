Quem é Eliud Kipchoge, lenda da maratona que correrá em Porto Alegre em 2026

Eliud Kipchoge confirmou que correrá a NB 42K em Porto Alegre. Divulgação / Divulgação

Considerado por muitos o maior maratonista de todos os tempos, o queniano Eliud Kipchoge confirmou que correrá a NB 42K em Porto Alegre.

Aos 41 anos, Kipchoge construiu uma das carreiras mais impressionantes da história do atletismo. Bicampeão olímpico da maratona, conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e repetiu o feito em Tóquio, em 2021.

Antes de dominar as ruas, o queniano já havia se destacado nas pistas. Em 2003, aos 18 anos, conquistou o título mundial dos 5 mil metros no Campeonato Mundial de Atletismo de Paris, superando nomes consagrados da modalidade.

Da pista para a rua

A transição para a maratona aconteceu em 2013, quando venceu a Maratona de Hamburgo logo na estreia na distância de 42km.

Desde então, Kipchoge passou a construir uma sequência de resultados que o colocaria entre os maiores corredores da história.

Ele venceu algumas das principais provas do circuito mundial, incluindo as maratonas de Berlim (2015, 2017, 2018, 2022 e 2023), Londres (2015, 2016, 2018 e 2019), Tóquio (2022) e Chicago (2014).

O queniano também teve uma sequência impressionante de 10 vitórias consecutivas em maratonas oficiais entre 2014 e 2019.

Kipchoge quebrou o recorde mundial oficial duas vezes, ambas em Berlim: em 2018, com 2h01min39s, e em 2022, com 2h01min09s. A marca foi posteriormente superada, mas consolidou o queniano como uma das principais referências da modalidade.

1h59min40s

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira ocorreu em 2019. Em um projeto especial realizado em Viena, Kipchoge completou os 42 quilômetros em 1h59min40s, tornando-se o primeiro homem a correr a distância abaixo de duas horas. Como o evento contou com condições controladas, o tempo não foi reconhecido oficialmente como recorde mundial.

Mais do que os títulos e recordes, Kipchoge também se tornou um símbolo global da corrida de rua. Parte dessa imagem está associada à filosofia que costuma repetir em entrevistas e eventos com corredores.

“No human is limited”

A frase se transformou em um lema para milhares de praticantes de corrida em todo o mundo.