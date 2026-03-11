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Quem é Eliud Kipchoge, lenda da maratona que correrá em Porto Alegre em 2026

Queniano bicampeão olímpico se tornou referência mundial na maratona e ficou conhecido pela filosofia “No human is limited”

Diori Vasconcelos

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