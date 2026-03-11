Quem é Bam Adebayo, jogador que marcou 83 pontos em uma partida na NBA 

Bam Adebayo celebrou os 83 pontos. ISSAC BALDIZON / NBAE / Getty Images via AFP

Depois de Kobe Bryant marcar 81 pontos em 2006, a maioria das pessoas acreditava que essa marca só seria igualada ou ultrapassada por LeBron James, Kevin Durant ou Stephen Curry. No entanto, Bam Adebayo, um dos jogadores mais subestimados da NBA na atualidade, foi o responsável por entrar para a história, com 83 pontos marcados.

O pivô do Miami Heat tem 28 anos, 2m06cm e é um dos melhores defensores da liga norte-americana de basquete. Contudo, ele vive uma das melhores temporadas ofensivas da sua carreira, com 20 pontos de média.

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Na vitória do Heat sobre o Washington Wizards, Adebayo superou Bryant na lista de maiores pontuadores da NBA em uma só partida, assumindo a segunda posição. O pivô fica atrás apenas de Wilt Chamberlain, autor de 100 pontos em 1962.

Origem africana e bom desempenho universitário

Endrice Femil Adebayo nasceu em 18 de julho de 1997, em Newark, Nova Jersey. O pai é nigeriano e a mãe afro-americana. Foi dela que recebeu o apelido de "Bam Bam", em homenagem ao personagem de Os Flinstones, com um ano de idade.

No ensino médio, Adebayo foi classificado como recruta cinco estrelas, sendo um dos melhores do país na classe de 2016. No ano seguinte, o pivô se comprometeu com a Universidade de Kentucky, uma das mais prestigiadas dos EUA no basquete.

Adebayo teve médias de 13 pontos, 8 rebotes e 1.5 bloqueios. Com apenas uma temporada universitária, ele já estava pronto para entrar na NBA.

Constante evolução na NBA

Na 14ª escolha do draft de 2017, Adebayo foi selecionado pelo Miami Heat, ainda como uma promessa que poderia render frutos no futuro. Nos dois primeiros anos, o pivô ainda era bastante cru ofensivamente, mas já demonstrava qualidades defensivas.

Foi na temporada 2019/2020 que Adebayo deu um salto de desempenho no ataque, com 15.9 pontos. Sua evolução foi fundamental na "Bolha" — os playoffs de 2020 durante a pandemia —, pois o Heat foi finalista e o pivô um dos destaques da surpreendente campanha.

Miami perdeu para o Los Angeles Lakers, mas o bom desempenho de Adebayo chamou a atenção da seleção estadunidense. Ele foi convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio — realizado em 2021 — e a medalha de ouro foi conquistada. O feito foi repetido por Bam nos Jogos de Paris 2024.

Antes do segundo ouro olímpico, Adebayo, já como protagonista do Heat, liderou outra surpreendente campanha da franquia até a final. No entanto, mais uma vez teve que se contentar com o vice, para o Denver Nuggets em 2022/2023.

Momento atual

A'ja Wilson apoiando Adebayo. ISSAC BALDIZON / NBAE / Getty Images via AFP

O time de Miami passou por diversas mudanças desde 2017, mas Adebayo cada vez mais ganhou protagonismo. O Heat almeja ter um elenco competitivo para chegar a mais uma final, mas parece estar longe disso.

Por outro lado, isso dá mais liberdade para o pivô brilhar, arriscando-se como arremessador do perímetro e não tendo medo de infiltrar o garrafão.

Uma das grandes ajudas para a recente evolução de Adebayo é sua mulher: A'ja Wilson — eleita quatro vezes MVP da WNBA, a principal liga feminina de basquete dos EUA. O pivô já disse diversas vezes que ela o inspira dentro de quadra e dá dicas do que pode melhorar para atingir o auge.



