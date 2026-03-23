Quanto Grêmio e Inter vão lucrar se avançarem às oitavas da Copa do Brasil

Copa do Brasil pagará quase R$ 100 milhões ao campeão. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

Grêmio e Inter conheceram nesta segunda-feira (23) seus primeiros adversários na Copa do Brasil 2026. Por estarem na Série A do Brasileirão a Dupla entra na quinta fase do torneio, que pode dar quase R$ 100 milhões ao campeão.

Em sorteio realizado na sede da CBF, ficou definido que o Tricolor enfrentará o Confiança, de Sergipe, enquanto o Colorado medirá forças com o Athletic, de Minas Gerais. O Grêmio fará o jogo decisivo como visitante, enquanto o Inter decidirá em casa.

Quanto Grêmio e Inter vão lucrar caso avancem para a próxima fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez ajustes para o novo modelo da competição, que ganhou duas fases e mais clubes. Neste ano, os times da Série A estreiam na quinta fase e podem embolsar R$ 96 milhões com o título. Ao todo, serão distribuídos cerca de R$ 500 milhões em premiação aos clubes participantes.

Por estarem na quinta fase, recebem R$ 2 milhões cada. Caso avancem às oitavas, a próxima etapa do torneio, Grêmio e Inter irão desembolsar mais R$ 3 milhões cada.

Premiação por fase

1ª fase

Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.

2ª fase

Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;

R$ 1,38 milhão; Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.

3ª fase

Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;

R$ 1,53 milhão; Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.

4ª fase

Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;

R$ 1,68 milhão; Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): 1,07 milhão.



