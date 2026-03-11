Qual será o próximo torneio de João Fonseca?

Fonseca fez boa campanha em Indian Wells. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após ser derrotado em jogo equilibrado contra Jannik Sinner, na terça-feira (10), em Indian Wells, João Fonseca já pensa no próximo torneio que disputará. Também nos Estados Unidos e com chancela de Masters 1000, o brasileiro de 19 anos jogará o Miami Open, a partir de 18 de março.

Na edição de 2025, o carioca venceu duas partidas e foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur na fase de 32 avos. Portanto, Fonseca terá alguns pontos para defender no torneio.

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Mesmo com uma campanha melhor no Masters 1000 de Indian Wells, o brasileiro cairá no ranking, pois não defendeu o título do Challanger de Phoenix. Existe a chance dele entrar no Miami Open na 40ª posição.

Mesmo assim, a fase de João Fonseca é boa, com vitórias recentes e um duelo equilibrado contra Sinner, segundo melhor do mundo, após dois tie breaks.