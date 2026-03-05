Os confrontos das oitavas de final da Champions League estão definidos. Qual o confronto mais equilibrado?

Real Madrid e Manchester City se enfrentam mais uma vez. Há ainda um PSG x Chelsea, reedição da final do Mundial de Clubes.

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Pensando no caminho até a final, há algum espaço para surpresas? A decisão será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.