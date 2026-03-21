Esportes

Programação

Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário

Brasileiro estreia no Masters 1000 de Monte Carlo em abril, seguido pelo ATP 500 de Munique na Alemanha

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS