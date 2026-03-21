Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário

João Fonseca vai para a temporada de saibro na Europa. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca encerrou a sua participação no Miami Open nesta sexta-feira (20), após derrota para o espanhol Carlos Alcaraz. O brasileiro de 19 anos segue para a gira de saibro nas próximas semanas.

O próximo compromisso de Fonseca no circuito da ATP será o Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. O evento terá início em 5 de abril e se encerra no dia 12.

Na sequência, o tenista carioca viaja para a Alemanha, onde participará do ATP 500 de Munique a partir de 13 de abril. Esta será a primeira vez que Fonseca disputa ambos os torneios.