PSG volta a vencer Chelsea (3-0) e vai às quartas da Champions

Depois da goleada em casa por 5 a 2 no jogo de ida, o Paris Saint-Germain voltou a vencer o Chelsea nesta terça-feira (17), desta vez por 3 a 0, em Londres, e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões.

Kvicha Kvaratskhelia (6') e Bradley Barcola (14') marcaram para o PSG no primeiro tempo e Senny Mayulu (62') deu números finais à partida em Stamford Bridge.

O adversário do time parisiense nas quartas será o vencedor do confronto entre Liverpool e Galatasaray, que será definido na quarta-feira, em Anfield, após a vitória dos turcos por 1 a 0 na ida.

Por sua vez, o Chelsea, comandado por Liam Rosenior desde janeiro, vive uma situação delicada, eliminado da Copa da Liga e atualmente fora do G4 do Campeonato Inglês.

O jogo começou bem para PSG, com um gol logo aos seis minutos.

O lateral-direito Mamadou Sarr não conseguiu afastar um lançamento de Matvey Safonov e perdeu a bola pressionado por Kvaratskhelia. O georgiano aproveitou a oportunidade e superou o goleiro Robert Sánchez.

Ainda digerindo o gol, os 'Blues' sofreram outro golpe quando Achraf Hakimi desceu em velocidade e encontrou Barcola na área. O atacante francês, que já havia marcado um golaço no jogo de ida, fez mais um com um chute indefensável para Sánchez.

Com 7 a 2 no placar agregado no intervalo, o técnico do PSG, Luis Enrique, colocou em campo o jovem Senny Mayulu, que logo deixaria sua marca na partida.

Kvaratskhelia, após uma arrancada pela esquerda, encontrou Hakimi na entrada da área. O lateral marroquino perdeu na dividida com o brasileiro Andrey Santos e a bola sobrou para Mayulu, que bateu de primeira no ângulo esquerdo para acabar com qualquer esperança de um milagre em Stamford Bridge.